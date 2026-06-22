Política

El Gobierno bonaerense se despegó de Insaurralde tras los nuevos videos de los dólares

"Es un tema de la Justicia": la fría respuesta de la Provincia ante el nuevo escándalo de Martín Insaurralde.

Jésica Cirio y Martín Insaurralde estuvieron casados 10 años.
Jésica Cirio y Martín Insaurralde estuvieron casados 10 años.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El ministro Carlos Bianco distanció al gobierno de Kicillof de Martín Insaurralde en Buenos Aires tras la difusión de nuevos videos con fajos de dólares de origen dudoso.
  • Las imágenes, filmadas por su exesposa Jésica Cirio, se sumaron a la causa por enriquecimiento ilícito que investiga la Justicia tras el escándalo del 'Yate-gate' en 2023.
  • El caso complica judicialmente a Insaurralde y profundiza la tensión política en el peronismo bonaerense, mientras el gobernador Kicillof mantiene un estricto silencio.
Resumen generado con IA

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, rompió el silencio oficial tras la difusión de nuevos videos que complican la situación judicial de Martín Insaurralde. Al ser consultado sobre las imágenes que muestran fajos de dólares ocultos en el antiguo domicilio del exfuncionario, Bianco fue tajante: “Es un tema de la Justicia. Ellos determinarán el origen de los fondos y, si existe un delito, tendrán que sancionarlo”.

Con estas declaraciones, la administración de Axel Kicillof busca establecer un cordón sanitario alrededor del exjefe de Gabinete, cuya caída comenzó en 2023 con el escándalo del "Yate-gate" en Marbella. 

Bianco, quien fue precisamente desplazado por Insaurralde en 2021 tras la presión de Máximo Kirchner, evitó profundizar en la relación política que unía al exintendente de Lomas de Zamora con el núcleo duro del Gobierno provincial.

Mientras Kicillof mantiene un estricto silencio público -en medio de una tensa interna con La Cámpora por el liderazgo opositor-, la Justicia federal de Lomas de Zamora ya ordenó incorporar las nuevas pruebas a la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. 

Los videos, que habrían sido filmados por su ex esposa Jesica Cirio tras la separación, son ahora una pieza clave para el juez Luis Armella.

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