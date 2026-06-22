El Gobierno bonaerense se despegó de Insaurralde tras los nuevos videos de los dólares

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, rompió el silencio oficial tras la difusión de nuevos videos que complican la situación judicial de Martín Insaurralde. Al ser consultado sobre las imágenes que muestran fajos de dólares ocultos en el antiguo domicilio del exfuncionario, Bianco fue tajante: “Es un tema de la Justicia. Ellos determinarán el origen de los fondos y, si existe un delito, tendrán que sancionarlo”.