Triquinosis: se registraron focos de esta enfermedad en varias provincias

Recientemente, Buenos Aires y Neuquén notificaron al organismo resultados positivos en muestras de carne porcina analizadas mediante la técnica de Digestión Artificial. En ambos casos, se intervino de manera inmediata en los establecimientos de origen de los animales, donde se realizaron controles de stock y muestreos serológicos sobre los ejemplares reproductores mediante la técnica Elisa, con el fin de detectar anticuerpos específicos contra las larvas de Trichinella spp. Cabe aclarar que los animales que no se someten a la serología son enviados a faena controlada.