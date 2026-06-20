Los caminos rurales y su deplorable estado

Importancia de los caminos

Los números de la producción agropecuaria provincial evidencian la importancia de los caminos. La producción de limón abarca más de 40.000 hectáreas con más de 300.000 toneladas de fruta fresca destinada a la exportación y al mercado interno, y más de 1,1 millones de toneladas de fruta destinada a la industria. La producción agroindustrial sucroalcoholera -la más importante en Tucumán, económicamente hablando- ocupa más de 300.000 hectáreas; y en esta campaña se producirán unas 20 millones de toneladas de caña y alrededor de 1,6 millones de toneladas de azúcar -dependiendo del clima y de que la actividad no se paralice, por supuesto-.