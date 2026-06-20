Los caminos rurales y su deplorable estado
El reclamo de las entidades rurales porque el Estado acondicione las vías secundaria y terciaria de la provincia es histórico. Sobre ellas transita la producción de Tucumán: caña de azúcar, limón y granos, entre otros. Casi a fines de junio las lluvias no cesan y el sol sigue ausente. La situación es difícil, y es preciso que productores y Gobierno trabajen juntos. Pero esta cuestión es urgente.
Como ya toda la sociedad conoce, la producción del campo tucumanos es muy variada y muy importante. Debe ser una de las áreas productivas del país con mayor diversidad de producciones; y a la vez, debe ser el más denso; no solo en población, sino en un aspecto muy importante para su actividad productiva, que son los caminos rurales, ya que posee una vasta red de rutas, caminos primarios, secundarios y terciarios.
A la fecha, la trilla de soja está casi finalizada. Se está sembrando trigo y demás invernales. Unos 12 ingenios azucareros ya trabajan, y las citrícolas están a full con su campaña limonera.
El problema es que estamos casi a fines de junio y las lluvias no cesan y el sol está ausente.
El sector sabe que esta campaña 2025-2026 vino difícil en cuanto a las lluvias, que fueron muchas y de importante cantidad de milímetros. Pero, sobre todo, frecuentes, por lo que no es difícil imaginar cómo se encuentra la red de caminos por los cuales se saca la producción y se la lleva a destino.
Esto no es algo nuevo. Desde hace mucho tiempo los caminos rurales en la provincia muestran una gran falta de mantenimiento, con reparaciones muchas veces esporádicas y muy puntuales, por lo que todos los años las organizaciones agropecuarias piden que se mejoren las vías de circulación, para que se pueda mover la producción de Tucumán.
Los caminos rurales resultan vitales para que cualquier sistema productivo agropecuario funcione adecuadamente. Son las vías de acceso de todo lo que el campo necesita para producir y de salida de todos los bienes que producen.
Tiempo atrás cuando el sistema de caminos rurales estaba más o menos conservado, generalmente los problemas de entrada y de salida de camiones y de maquinarias aparecían luego de algunas lluvias torrenciales que se daban durante los veranos. Y los cortes ocasionados por las escorrentías eran solucionados en cuanto el fenómeno meteorológico terminaba.
Desde hace varios años, la situación de los caminos es tan mala que basta una pequeña llovizna para que algunos se tornen intransitables. Y en algunos casos, ya resultan intransitables sin la necesidad de que se dé un fenómeno climático para que esto suceda.
Las entidades rurales de manera permanente manifiestan públicamente esta situación y hacen todo lo necesario para pedir a las autoridades que accionen en este sentido. Pero la realidad muestra que los caminos no es actualmente una prioridad para las autoridades.
Los caminos son necesarios para que cualquier economía funcione adecuadamente. Empezando por la necesidad de que toda la logística y los insumos de producción lleguen a los campos y, por supuesto, para que después puedan salir de ellos la gran cantidad de toneladas de todo lo producido.
Importancia de los caminos
Los números de la producción agropecuaria provincial evidencian la importancia de los caminos. La producción de limón abarca más de 40.000 hectáreas con más de 300.000 toneladas de fruta fresca destinada a la exportación y al mercado interno, y más de 1,1 millones de toneladas de fruta destinada a la industria. La producción agroindustrial sucroalcoholera -la más importante en Tucumán, económicamente hablando- ocupa más de 300.000 hectáreas; y en esta campaña se producirán unas 20 millones de toneladas de caña y alrededor de 1,6 millones de toneladas de azúcar -dependiendo del clima y de que la actividad no se paralice, por supuesto-.
En granos se alcanzan las 180.000 hectáreas de soja; las 90.000 hectáreas de maíz, y unas 15.000 hectáreas de poroto -cultivos de verano-. A esto se sumarían más de 85.000 hectáreas de trigo y alrededor de 12.000 hectáreas de garbanzo y de otros cultivos invernales o coberturas.
Estos importantes volúmenes de lo que se produce debería dar una idea de la cantidad de camiones que se necesitan para transportar en flete corto, medio o largo toda la producción. Y a esto se suma el transporte del personal, camiones con trilladoras, diferentes maquinas, transporte de fertilizantes y de insumos, transporte de combustibles y una infinidad de vehículos menores que se mueven por los caminos rurales para que la gente llegue a sus trabajos.
Se sabe que el área productiva provincial necesita de una vasta red de caminos rurales en condiciones para tener una perfecta conectividad. Y a esto cabe añadir las obras de infraestructura que también necesitan reparaciones, como puentes y alcantarillas.
Esperemos, como dijimos, que el tiempo ayude, para que los caminos muestren una mejor transitabilidad y que, por supuesto, reciban el mantenimiento adecuado.
Todo esto depende del esfuerzo de todos los sectores involucrados. Pero, sobre todo, del Estado, responsable de la reparación de los caminos y rutas.
Se sabe que la situación es difícil y que para salir de la condición de deterioro de la infraestructura vial rural también resulta necesario un trabajo en conjunto entre el Estado y productores.
Los caminos hacen falta para que lo que se produce llegue a sus destinos, lo que redunda en trabajo y en ingresos para todos.