Lanzan una nueva tecnología para el control de malezas

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que la Argentina se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una nueva tecnología para el control de malezas gramíneas resistentes a los herbicidas comunes (como el glifosato, por ejemplo), producto que ofrece una solución urgente para productores que hoy trabajan con herramientas que son cada vez menos efectivas.
Las malezas resistentes son una gran amenaza para los productores porque no solo sobreviven a los herbicidas comunes, sino que además compiten con los propios cultivos por nutrientes, luz solar y agua. Asimismo, actúan como puentes para todo tipo de plagas, hongos, virus y bacterias, por lo que pueden reducir fuertemente los rendimientos de los cultivos.
En ese sentido, esta nueva tecnología está diseñada para controlar a esas malezas gramíneas resistentes en cultivos clave como soja y algodón; y en aplicaciones pre siembra, en cereales y maíz. El ingrediente activo del producto (la molécula) fue aprobado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) el 15 de diciembre de 2025, y su formulación, en abril pasado. Así, fue lanzado oficialmente al mercado durante el mes en curso.
Cabe destacar que la Argentina -tercer productor mundial de soja- está entre los mercados agrícolas más innovadores del mundo, con productores que suelen ser los primeros a nivel global en adoptar tecnologías agrícolas de vanguardia.
Esta innovación fue obtenida por Syngenta, denominada tecnología Virestina™ (ingrediente activo: metproxibiciclona), luego de que la Argentina se convirtió en el primer país del mundo en obtener la aprobación del registro de la tecnología.
Syngenta también planea llevar esta innovación a Brasil, a Australia, a Estados Unidos y a Canadá. Se trata del primer herbicida selectivo a nivel mundial para controlar malezas gramíneas resistentes en soja y en algodón en casi 40 años. También puede usarse en aplicaciones presiembra en cereales y en maíz.