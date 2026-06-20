Lanzan una nueva tecnología para el control de malezas

En ese sentido, esta nueva tecnología está diseñada para controlar a esas malezas gramíneas resistentes en cultivos clave como soja y algodón; y en aplicaciones pre siembra, en cereales y maíz. El ingrediente activo del producto (la molécula) fue aprobado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) el 15 de diciembre de 2025, y su formulación, en abril pasado. Así, fue lanzado oficialmente al mercado durante el mes en curso.