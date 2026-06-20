Buenos números mejoraron el humor del sector citrícola

Luego de la noticia publicada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, de que las exportaciones del complejo de cítricos agrios, lideradas por el limón, registraron un importante crecimiento durante el primer cuatrimestre de 2026, el ambiente del sector citrícola mejoró.
Según la información publicada en el sitio Portalfruticola.com, los envíos del sector aumentaron un 50% en volumen, totalizando 50.085 toneladas, mientras que el valor exportado alcanzó los U$S 108 millones, lo que representa un incremento interanual de un 36%.
El desempeño estuvo impulsado principalmente por el dinamismo de las exportaciones de limón fresco, que crecieron el 76% en volumen y el 129% en valor, alcanzando los U$S 26 millones: U$S 14,7 millones más que en igual período del año anterior.
Por su parte, las exportaciones de jugo concentrado de limón también mostraron resultados positivos, con un alza de un 23,6% en volumen y del 67,1% en valor, llegando a los U$S 32,4 millones: unos U$S 13 millones más en comparación con el primer cuatrimestre de 2025.
A raíz de esto el presidente de Federcitrus, José Carbonell, explicó que existe una demora en los frutales invernales, especialmente en los cítricos. Actualmente, la principal especie en plena campaña es el limón, mientras que la cosecha de naranja recién comenzará hacia fines de julio.
Carbonell indicó que, pese a los desafíos climáticos, la campaña se ve impulsada por una creciente demanda desde el hemisferio norte, en donde la caída de la producción en España y Turquía han promovido una mayor demanda de limones provenientes del hemisferio sur.
El dirigente también se manifestó respecto de los precios, diciendo que en Rusia se mantienen en niveles similares a los de la temporada pasada, al tiempo que muestran una mejora en la Unión Europea.
En el caso de los cítricos dulces, mencionó que Europa es el principal destino del producto argentino, aunque también existen mercados relevantes para la mandarina, como Filipinas, Indonesia y Canadá. Paraguay, por su parte, representa un destino de gran importancia para la naranja argentina.
El dirigente manifestó a Portalfruticola.com que una de las principales lecciones que dejó la campaña anterior fue la necesidad de ajustar la estrategia comercial. Tras experiencias negativas derivadas de envíos superiores a la demanda en 2024, la industria ha optado por priorizar operaciones con fruta previamente vendida.
EL sector trata de no mandar ninguna fruta que no esté prevendida, afirmando que la mayor parte de las exportaciones se realiza bajo contratos cerrados antes del embarque.