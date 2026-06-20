Trigo: las semillas de la campaña del año pasado alcanzaron un poder germinativo medio del 95%

Conocer la calidad de la semilla que se utilizará en la futura siembra de los cultivos de granos constituye una premisa fundamental para iniciar adecuadamente un nuevo ciclo agrícola. Esta verificación es realizada por empresas, productores y asesores técnicos en Laboratorios de Semillas habilitados por el Instituto Nacional de Semillas (Inase). El Laboratorio de Semillas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) es uno de los más importantes del noroeste argentino (NOA), debido al número de muestras que procesa anualmente. Así lo precisaron Cynthia Prado, María Amelia Rayó y Franco Scalora, integrantes de esta área.