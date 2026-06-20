EconomíaRural

Trigo: las semillas de la campaña del año pasado alcanzaron un poder germinativo medio del 95%

El Laboratorio de Semillas de la Eeaoc analizó 212 muestras. El valor obtenido es el más alto de las últimas 20 campañas evaluadas: el resultado supera por un 14% al obtenido en la campaña 2024

EFECTO. La excelente calidad de semilla, y la adecuada disponibilidad de agua en los perfiles, plantea un escenario favorable para el inicio de la campaña 2026.
EFECTO. La excelente calidad de semilla, y la adecuada disponibilidad de agua en los perfiles, plantea un escenario favorable para el inicio de la campaña 2026.
Hace 6 Hs

Conocer la calidad de la semilla que se utilizará en la futura siembra de los cultivos de granos constituye una premisa fundamental para iniciar adecuadamente un nuevo ciclo agrícola. Esta verificación es realizada por empresas, productores y asesores técnicos en Laboratorios de Semillas habilitados por el Instituto Nacional de Semillas (Inase). El Laboratorio de Semillas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) es uno de los más importantes del noroeste argentino (NOA), debido al número de muestras que procesa anualmente. Así lo precisaron Cynthia Prado, María Amelia Rayó y Franco Scalora, integrantes de esta área.

En este marco, resulta importante conocer la calidad de la semilla de trigo utilizada en la siembra del ciclo agrícola invernal 2026 en Tucumán y en sus zonas de influencia. Como parte de las actividades de transferencia al medio productivo regional, la información generada a partir de las muestras analizadas permite caracterizar las campañas agrícolas en términos de calidad de semilla. Esto posibilita contar con un conocimiento integral del cultivo y disponer de herramientas objetivas para la toma de decisiones de manejo.

El trigo constituye el cereal invernal de mayor importancia en la región; tanto debido a la superficie sembrada como al número de muestras remitidas al laboratorio para la evaluación de su desempeño como semilla. Se analizaron 212 muestras de trigo procedentes de la cosecha 2025, las cuales alcanzaron un poder germinativo promedio del 95% y un peso medio de 1.000 semillas de 36,3 gramos. La variedad más evaluada fue DM Pehuén.

Las 212 muestras procesadas implican un incremento de un 26% de la cantidad, respecto de la campaña 2024. Además, el número constituye el valor más alto de las últimas 10 campañas, y supera ampliamente la media histórica de muestras analizadas en el laboratorio (Ver Figura 1).

Figura 1: Número de muestras de trigo analizadas en el Laboratorio de Semillas de la Eeaoc - campañas 2015 a 2025 Figura 1: Número de muestras de trigo analizadas en el Laboratorio de Semillas de la Eeaoc - campañas 2015 a 2025

Las abundantes precipitaciones registradas durante el ciclo estival 2025/26 permitieron una adecuada recarga del perfil del suelo, lo que favoreció una mayor intención de siembra de cultivos invernales y, en consecuencia, un aumento sostenido en el ingreso de muestras para monitoreo de calidad desde marzo. Alrededor del 70% de las muestras evaluadas se recepcionaron durante este período.

En nuestra región, la planificación de los cultivos invernales suele estar fuertemente condicionada tanto por la disponibilidad de agua útil en el perfil como por el contexto económico y la rentabilidad esperada del cultivo. A raíz de ello, campañas con buenas condiciones hídricas iniciales tienden a reflejarse rápidamente en una mayor demanda de análisis de calidad de semillas.

La calidad fisiológica de la semilla de trigo también fue evaluada y se la realizó mediante el test estándar de germinación o poder germinativo (PG), por medio del cual se determina el porcentaje de semillas capaces de germinar y originar plántulas normales bajo condiciones controladas de laboratorio (International Seed Testing Association -ISTA- 2025).

Las muestras de trigo provenientes del ciclo productivo 2025, alcanzaron un poder germinativo promedio del 95%, el valor más alto registrado en las últimas 20 campañas evaluadas en el Laboratorio de Semillas de la Eeaoc. Este resultado superó por 14 puntos porcentuales al obtenido en la campaña 2024 y en siete puntos porcentuales la media histórica del período analizado (Ver Figura 2).

Figura 2: Poder germinativo promedio (en %) de muestras de trigo. Laboratorio de Semillas de la Eeaoc - campañas 2005 a 2025 Figura 2: Poder germinativo promedio (en %) de muestras de trigo. Laboratorio de Semillas de la Eeaoc - campañas 2005 a 2025

El incremento de la superficie sembrada con trigo durante el ciclo 2025 se reflejó en un mayor número de muestras remitidas al laboratorio para análisis. A esto se sumaron, en términos generales, buenas condiciones ambientales hacia el final del ciclo y durante la cosecha, situación que favoreció la obtención de semillas de elevada calidad fisiológica en lotes destinados a la producción de semilla.

La excelente calidad determinada en laboratorio, junto con la adecuada disponibilidad de agua acumulada en los perfiles, configura un escenario favorable para el inicio de la campaña 2026, siempre que se priorice la correcta implantación del cultivo mediante el uso de semillas de calidad y tratamientos con fungicidas y/o insecticidas en las semillas, que contribuyan a resguardar el stand de plantas.

En relación con el tratamiento de semillas previo al análisis, el 80% de los ensayos de poder germinativo se realizaron, a solicitud de los clientes, sobre semillas tratadas con fungicidas curasemillas. En promedio, no se observaron diferencias en los valores de PG entre las muestras tratadas y las analizadas sin este tratamiento.

No obstante, debe considerarse que las condiciones controladas de laboratorio difieren significativamente de las que enfrentan las semillas en el campo al momento de la siembra. Factores como la presencia de patógenos y de insectos de suelo, las bajas temperaturas y los elevados niveles de humedad pueden favorecer procesos de deterioro y retrasar la emergencia de las plántulas, justificando así la importancia del tratamiento profesional de semillas.

Temas Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Hay que ser optimistas: de algún modo levantaremos la cosecha”

“Hay que ser optimistas: de algún modo levantaremos la cosecha”

Nuevo protocolo para la identidad varietal de las semillas

Nuevo protocolo para la identidad varietal de las semillas

Intercambiarán ideas para reducir pérdidas de materia prima y de azúcar durante la cosecha

Intercambiarán ideas para reducir pérdidas de materia prima y de azúcar durante la cosecha

Senasa habilita un trámite digital para facilitar exportaciones

Senasa habilita un trámite digital para facilitar exportaciones

Simposio sudamericano sobre nuez pecán

Simposio sudamericano sobre nuez pecán

Lo más popular
Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza
1

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Fusión de folclore y rock: “No hay nada mejor que unir lo genuino de cada género”
2

Fusión de folclore y rock: “No hay nada mejor que unir lo genuino de cada género”

Las monjas que desafiaron a las dictaduras: una historia de fe y derechos humanos
3

Las monjas que desafiaron a las dictaduras: una historia de fe y derechos humanos

Hoy se presenta “Los Hijos: Tucumán veinte años después”, del fotodocumentalista Julio Pantoja
4

Hoy se presenta “Los Hijos: Tucumán veinte años después”, del fotodocumentalista Julio Pantoja

Aguinaldo 2026: ¿conviene gastarlo, invertirlo o usarlo para pagar deudas? La respuesta de los expertos
5

Aguinaldo 2026: ¿conviene gastarlo, invertirlo o usarlo para pagar deudas? La respuesta de los expertos

Ranking notas premium
Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700
1

Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones
2

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana
3

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana

Limpieza en el TOF: “Si hubo errores, que se investigue”
4

Limpieza en el TOF: “Si hubo errores, que se investigue”

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza
5

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Más Noticias
Aguinaldo 2026: ¿conviene gastarlo, invertirlo o usarlo para pagar deudas? La respuesta de los expertos

Aguinaldo 2026: ¿conviene gastarlo, invertirlo o usarlo para pagar deudas? La respuesta de los expertos

Números de Oro: .a suerte le sonrió a tres tucumanos que se repartieron $7.000.000

Números de Oro: .a suerte le sonrió a tres tucumanos que se repartieron $7.000.000

Legislatura: el oficialismo pudo sancionar una serie de reformas judiciales que despertaron polémica en la oposición

Legislatura: el oficialismo pudo sancionar una serie de reformas judiciales que despertaron polémica en la oposición

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni tambalea y su hermano quedó en la mira

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni tambalea y su hermano quedó en la mira

Cuba anuncia que dará un giro económico sin precedentes

Cuba anuncia que dará un giro económico sin precedentes

Red Nacional de Jueces, Fiscales y Defensores: “Las críticas a la Justicia son injustas”

Red Nacional de Jueces, Fiscales y Defensores: “Las críticas a la Justicia son injustas”

Hoy se presenta “Los Hijos: Tucumán veinte años después”, del fotodocumentalista Julio Pantoja

Hoy se presenta “Los Hijos: Tucumán veinte años después”, del fotodocumentalista Julio Pantoja

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Comentarios