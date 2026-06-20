“Esta campaña de siembra casi finalizada de trigo seguramente será importante, debido a que los perfiles de suelo en los lotes utilizados y en los pocos que quedan para sembrarse disponen de humedad para afrontar un ciclo de cultivo con pocos inconvenientes en cuanto a agua”, indicó el asesor privado y ex técnico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) Daniel Gamboa.
Respecto de la situación de la siembra de trigo 2026, expresó que se sembraron trigos largos e intermedios de diferente sangre, de acuerdo a la planificación estratégica e integrada de cada productor. “La paleta de trigo fue bastante amplia, según cómo se vino presentando este otoño el comportamiento climático”, dijo.
Gamboa señaló que el modo y la velocidad en la cual los lotes de soja se venían desocupando hizo que la siembra del cereal invernal sea realizada de la mejor manera posible. “Esperamos que este año los trigos tengan un buen comportamiento y seguramente muchos productores están sembrando o ya sembrado con tecnología para lograr mejores resultados”, señaló.
Recordó que aún quedan lotes por desocupar, y consideró que el productor podría hacer en estos un trigo corto o de cobertura. “Sobre todo porque los suelos tienen humedad; y si no hay trigo, seguramente las malezas serán un dolor de cabeza para más adelante”, finalizó.