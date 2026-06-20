EconomíaRural

Las 1.000 semillas de trigo promediaron los 36,3 gramos

La cifra representa el mayor peso de semilla registrado en las últimas 10 campañas.

DATO. El peso constituye uno de los componentes del rendimiento de la semilla.
DATO. El peso constituye uno de los componentes del rendimiento de la semilla.
Hace 6 Hs

El Laboratorio de Semillas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) determinó el peso de la semilla mediante la variable peso de 1.000 semillas (PMS), obteniéndose un valor promedio de 36,3 gramos para el total de las muestras analizadas en el laboratorio. Este valor representa el mayor peso de semilla registrado en las últimas 10 campañas, superando por un 11% al de la campaña 2024 y por un 5% al promedio histórico del período analizado (ver Figura 3).

Figura 3: Peso medio de 1.000 semillas (en g) de muestras de trigo. Laboratorio de Semillas de la Eeaoc - campañas 2015 a 2025 Figura 3: Peso medio de 1.000 semillas (en g) de muestras de trigo. Laboratorio de Semillas de la Eeaoc - campañas 2015 a 2025

El mayor peso promedio de las semillas obtenido durante la campaña 2025 podría estar asociado a las condiciones ambientales favorables para el trigo durante la campaña 2025. Particularmente, a la adecuada disponibilidad hídrica, situación que también se reflejó en los buenos rendimientos alcanzados en distintas zonas de producción de la región.

Dado que el PMS constituye uno de los componentes del rendimiento y es una variable estrechamente vinculada con el llenado del grano, los elevados valores determinados evidencian condiciones favorables durante las etapas finales del cultivo y permiten inferir una adecuada calidad física de la semilla producida.

La pureza física de la semilla de trigo se evaluó siguiendo las Reglas de la International Seed Testing Association (ISTA) 2025, determinándose los porcentajes de semilla pura, semillas extrañas y materia inerte. En este análisis se consideraron como semillas extrañas todas aquellas que difieren botánicamente de la especie trigo.

De los componentes evaluados, las semillas extrañas revisten particular importancia en muestras destinadas a semilla, debido a que la contaminación con malezas y con otros cultivos invernales, muchos de ellos de difícil separación durante el acondicionamiento, es una situación frecuente y puede favorecer la introducción o dispersión de especies indeseables en los lotes de producción.

Del total de muestras analizadas, el 51% presentó semillas extrañas en su composición. La identificación de estas especies se realizó a nivel de presencia en las muestras contaminadas, sin cuantificación individual por especie.

Entre las especies detectadas con mayor frecuencia se destacó Hordeum vulgare, presente en un 37,4% de las muestras con contaminación, seguida por Avena fatu, con un 26,2%. En un 24,3% de las muestras se registró presencia de Raphanus sativus y, en igual proporción, de especies del género Brassica.

Por su parte, especies del género Argemone estuvieron presentes en un 17,8% de las muestras, mientras que otras especies del género Avena se detectaron en un 13,1%. En menor frecuencia se observaron semillas de Bromus catharticus, Glycine max, especies del género Echium y Sorghum halepense entre otras (ver Figura 4).

Figura 4: Frecuencia de detección de semillas extrañas en muestras de trigo analizadas en el Laboratorio de Semillas de la EEAOC - Campaña 2025. Figura 4: Frecuencia de detección de semillas extrañas en muestras de trigo analizadas en el Laboratorio de Semillas de la EEAOC - Campaña 2025.
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