Las 1.000 semillas de trigo promediaron los 36,3 gramos

El Laboratorio de Semillas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) determinó el peso de la semilla mediante la variable peso de 1.000 semillas (PMS), obteniéndose un valor promedio de 36,3 gramos para el total de las muestras analizadas en el laboratorio. Este valor representa el mayor peso de semilla registrado en las últimas 10 campañas, superando por un 11% al de la campaña 2024 y por un 5% al promedio histórico del período analizado (ver Figura 3).