Trigo: la Eeaoc analizó semillas de 26 variedades del cultivo de la campaña 2025

El cultivar con mayor participación en los análisis solicitados en el laboratorio fue DM Pehuén con un 14,5% de participación, seguido de Klein Minerva, con un 13,4% (valor semejante al de la campaña 2024); de Klein Selenio, con un 12,8% (casi duplicando su ingreso al registrado en la campaña 2024), y de Klein 100 años, con un 11%.