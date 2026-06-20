Trigo: la Eeaoc analizó semillas de 26 variedades del cultivo de la campaña 2025

El 82% de las muestras de semillas de trigo evaluadas por el laboratorio de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) estuvieron identificadas varietalmente, lo que permitió realizar un análisis de participación y calidad fisiológica de los diferentes cultivares. En total, se analizaron 26 variedades de trigo.
El cultivar con mayor participación en los análisis solicitados en el laboratorio fue DM Pehuén con un 14,5% de participación, seguido de Klein Minerva, con un 13,4% (valor semejante al de la campaña 2024); de Klein Selenio, con un 12,8% (casi duplicando su ingreso al registrado en la campaña 2024), y de Klein 100 años, con un 11%.
De esta manera, durante la campaña 2025 se observó un importante recambio entre los cultivares más analizados, manteniéndose únicamente Klein Minerva en el segundo lugar de participación, posición que también había ocupado en la campaña previa.
En términos generales, no se evidenciaron diferencias marcadas en la calidad fisiológica de la semilla entre cultivares ya que frente a una campaña excepcional desde el punto de vista calidad de semilla, la mayoría de los materiales evaluados expresaran elevados valores de poder germinativo y muy buen desempeño fisiológico.
Finalmente, el estudio permitió tener en cuenta algunos aspectos a considerar como los siguientes:
En la proximidad de la campaña invernal 2026 se analizaron 212 muestras de trigo en el Laboratorio de Semillas de la Eeaoc, constituyendo el mayor número de muestras evaluadas en las últimas 10 campañas.
La calidad fisiológica de la semilla fue excelente, alcanzándose un poder germinativo promedio del 95%, el valor más alto registrado en los últimos 20 años de evaluación en el laboratorio.
El peso medio de 1.000 semillas alcanzó los 36,3 gramos, el valor más elevado de las últimas 10 campañas, dato que refleja las favorables condiciones ambientales registradas durante el ciclo del cultivo.
El 51% de las muestras analizadas presentó contaminación con semillas de malezas y/u otros cultivos, destacándose principalmente la presencia de Hordeum vulgare, de Avena fatua, de Raphanus sativus y de especies del género Brassica.
Se analizaron 26 variedades de trigo, siendo DM Pehuén el cultivar de mayor participación en las muestras remitidas al laboratorio durante la campaña 2025.