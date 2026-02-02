¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?: el manual de acción del Inpres

El manual de seguridad del Inpres comprende el conjunto de medidas preventivas a desarrollar, destinadas tanto a mejorar las condiciones en el entorno en una etapa previa como el comportamiento de las personas para disminuir su vulnerabilidad. En el Plan de mitigación de la institución quedan reflejadas todas las tareas que deben llevarse a cabo antes de la aparición de un terremoto, mientras que en el Plan de Contingencia queda detallado todo lo que una persona debe y no debe hacer ante la manifestación de este fenómeno.