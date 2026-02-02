Secciones
¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?: el manual de acción del Inpres

En su Manual de Prevención Sísmica, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) detalló la actitud a adoptar ante un movimiento de la tierra.

¿Cómo actuar ante un sismo? ¿Cómo actuar ante un sismo? Foto: Imagen ilustrativa/Web
Este domingo por la noche, dos sismos sucesivos de magnitudes 3,5 y 3,2 afectaron al interior de la provincia. El epicentro se registró a 35 km de la capital, donde también se notaron repercusiones aunque más leves. Ante un escenario de movimiento de la tierra, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) proporciona un manual detallado sobre cómo actuar antes, durante y después de un temblor.

El manual de seguridad del Inpres comprende el conjunto de medidas preventivas a desarrollar, destinadas tanto a mejorar las condiciones en el entorno en una etapa previa como el comportamiento de las personas para disminuir su vulnerabilidad. En el Plan de mitigación de la institución quedan reflejadas todas las tareas que deben llevarse a cabo antes de la aparición de un terremoto, mientras que en el Plan de Contingencia queda detallado todo lo que una persona debe y no debe hacer ante la manifestación de este fenómeno.

Qué hacer antes, durante y después de un sismo

La prevención siempre por delante

Para minimizar riesgos, el organismo nacional enfatiza que la cautela comienza mucho antes de que el suelo se mueva. El primer paso consiste en la identificación de áreas seguras dentro del hogar o la oficina, localizando estructuras resistentes como columnas o muros de carga. En paralelo, es fundamental asegurar objetos pesados a las paredes —como estanterías o cuadros— para evitar que se transformen en proyectiles durante el movimiento telúrico, y realizar simulacros familiares periódicos que agilicen la capacidad de respuesta.

Un pilar indispensable de esta etapa previa es la confección de una mochila de urgencia. Este kit debe contener suministros básicos para la supervivencia inmediata: agua embotellada, alimentos no perecederos, una linterna, radio a pilas (para mantenerse informado ante cortes de energía), un botiquín de primeros auxilios y copias de documentos personales protegidas en bolsas plásticas.

La importancia de mantener la calma

En el momento exacto de la sacudida, la consigna principal es "agacharse, cubrirse y agarrarse". Si se encuentra bajo techo, lo ideal es buscar refugio debajo de una mesa o escritorio resistente. En caso de no contar con mobiliario cercano, el Inpres recomienda arrodillarse junto a una pared interna cubriéndose la cabeza con los brazos. Es vital mantenerse alejado de ventanales, espejos o cualquier superficie vidriada que pueda estallar.

Para quienes se encuentren en edificios de altura, la regla de oro es evitar el uso de ascensores bajo cualquier circunstancia, ya que las fallas eléctricas podrían dejar a las personas atrapadas. Si el evento ocurre mientras se transita por la vía pública, se debe buscar un espacio abierto lejos de postes de luz, árboles, cables y fachadas de edificios que puedan desprender mampostería. En caso de estar conduciendo, se sugiere detener el vehículo en una zona segura y permanecer en su habitáculo hasta que el movimiento cese por completo.

El escenario post-sismo

Una vez finalizado el temblor, se inicia la etapa de recuperación, donde la precaución debe extremarse ante la posibilidad de réplicas. El primer paso es verificar si hay personas heridas; de ser así, se recomienda no mover a los lesionados graves a menos que exista un riesgo inminente de derrumbe. Antes de reingresar a cualquier propiedad, es necesario realizar una inspección visual en busca de grietas estructurales profundas.

Finalmente, para evitar accidentes secundarios como incendios o explosiones, las autoridades recomiendan cerrar preventivamente las llaves de paso de gas y desconectar el suministro eléctrico. Respecto a la comunicación, el organismo insta a utilizar el teléfono solo para emergencias y priorizar los mensajes de texto para no saturar las líneas, manteniéndose siempre informado a través de los canales oficiales y la radio tradicional.

