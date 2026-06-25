"Corrían para salvarse": el impactante video del terremoto en el principal aeropuerto de Venezuela
Un video grabado por un pasajero registró el momento en que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Las imágenes muestran desprendimientos, cortes de luz y a decenas de personas buscando refugio mientras la terminal temblaba.
Resumen para apurados
- Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela el miércoles por la noche, dejando al menos 164 muertos, 971 heridos y graves daños en el principal aeropuerto.
- El pánico y los destrozos quedaron grabados en el aeropuerto de Maiquetía, que debió cerrar. El gobierno declaró la emergencia nacional tras registrar colapsos edilicios.
- La declaración de emergencia nacional anticipa un complejo proceso de reconstrucción de infraestructura clave y asistencia humanitaria para las zonas más afectadas.
Los dos fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela durante la noche del miércoles dejaron escenas de caos en distintos puntos del país. Uno de los momentos más impactantes ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, donde pasajeros registraron con sus teléfonos el instante en que la terminal comenzó a temblar.
Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron graves daños materiales y un elevado número de víctimas. Según confirmó la presidenta interina Delcy Rodríguez, el desastre dejó al menos 164 muertos y 971 heridos, además de motivar la declaración de la emergencia nacional.
Venezuela: el impactante video del terremoto en el aeropuerto
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el pánico que se apoderó de quienes se encontraban dentro del principal aeropuerto de Venezuela cuando comenzaron los movimientos sísmicos.
En el video se observa a decenas de pasajeros corriendo para ponerse a salvo mientras la estructura de la terminal se sacude con fuerza. Durante esos segundos también se desprenden partes del techo, caen escombros y se rompen algunos vidrios.
Las grabaciones también reflejan cómo las luces comenzaron a parpadear y, en determinados sectores del edificio, se produjo un corte momentáneo del suministro eléctrico, lo que incrementó la tensión entre las personas que permanecían en el lugar. Mientras intentaban resguardarse, muchos pasajeros se agruparon para protegerse mutuamente y esperaron a que cesaran los temblores antes de abandonar la terminal.
Los terremotos dejaron graves daños en Venezuela
Los movimientos sísmicos tuvieron su epicentro cerca de la costa norte de Venezuela y se sintieron con especial intensidad en Caracas y otras ciudades cercanas. Además de provocar el derrumbe de edificios y viviendas, los terremotos obligaron al cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, una de las principales puertas de ingreso y salida del país.
Las autoridades mantienen activos los operativos de emergencia mientras continúan las tareas de asistencia y evaluación de los daños ocasionados por los sismos.