"Corrían para salvarse": el impactante video del terremoto en el principal aeropuerto de Venezuela

Las grabaciones también reflejan cómo las luces comenzaron a parpadear y, en determinados sectores del edificio, se produjo un corte momentáneo del suministro eléctrico, lo que incrementó la tensión entre las personas que permanecían en el lugar. Mientras intentaban resguardarse, muchos pasajeros se agruparon para protegerse mutuamente y esperaron a que cesaran los temblores antes de abandonar la terminal.