El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026

La campaña de la Albirroja comenzó con una dura derrota por 4-1 frente a Estados Unidos en Los Ángeles, un golpe que parecía complicar seriamente sus aspiraciones. Sin embargo, el conjunto guaraní reaccionó con carácter y consiguió un valioso triunfo por 1-0 sobre Turquía, resultado que lo volvió a poner en carrera.