El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026
La Albirroja terminó la fase de grupos con cuatro puntos y tiene un 99,2% de chances de avanzar. Sin embargo, una inusual combinación de resultados en otros grupos todavía podría dejar al equipo de Alfaro fuera de la Copa del Mundo.
Resumen para apurados
- Paraguay no aseguró aún su pase a los 16avos del Mundial 2026 tras cerrar su grupo con 4 puntos, debido a una improbable combinación de resultados en otras zonas.
- El equipo de Gustavo Alfaro sumó cuatro puntos tras caer ante EE.UU., vencer a Turquía y empatar con Australia, quedando con un 99,2% de probabilidades de clasificar.
- Con que solo uno de los múltiples escenarios no ocurra, la Albirroja avanzará de ronda, donde enfrentaría en la fase eliminatoria al primero de los grupos E, I o K.
Paraguay quedó a un paso de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, aunque todavía no puede celebrar. Tras un inicio complicado, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro logró recomponerse y mantiene intactas sus chances de avanzar, pero una compleja combinación de resultados en otros grupos impide que la clasificación esté asegurada.
La campaña de la Albirroja comenzó con una dura derrota por 4-1 frente a Estados Unidos en Los Ángeles, un golpe que parecía complicar seriamente sus aspiraciones. Sin embargo, el conjunto guaraní reaccionó con carácter y consiguió un valioso triunfo por 1-0 sobre Turquía, resultado que lo volvió a poner en carrera.
En la última fecha igualó 0-0 con Australia y alcanzó los cuatro puntos, una cosecha que normalmente alcanzaría para acceder a la siguiente instancia como uno de los mejores terceros. No obstante, el nuevo formato del Mundial todavía deja abierta una mínima posibilidad de eliminación.
El 0,8% que mantiene en vilo a Paraguay
Según las proyecciones, la probabilidad de que Paraguay quede eliminado es de apenas el 0,8%. Para que ese escenario se concrete, deberían darse simultáneamente una serie de resultados poco probables en diferentes grupos del torneo.
En el Grupo G, Bélgica e Irán tendrían que ganar sus respectivos partidos. En el Grupo H deberían imponerse Cabo Verde y Uruguay. En el Grupo J, Argelia y Austria tendrían que empatar con goles, mientras que en el Grupo K sería necesaria una victoria de República Democrática del Congo.
La situación más compleja se presenta en el Grupo L, donde existen distintos escenarios capaces de desplazar a Paraguay de la lista de mejores terceros.
Uno de ellos contempla un empate entre Croacia y Ghana junto con una victoria de Panamá por 3-0 sobre Inglaterra, resultado que dejaría a los ingleses con cuatro puntos y una mejor diferencia de gol que la Albirroja.
También podría producirse una victoria de Croacia por 2-0 sobre Ghana, lo que permitiría a los africanos finalizar con cuatro unidades y una diferencia de gol superior a la de Paraguay. Incluso un empate entre croatas y ghaneses también podría alterar la clasificación dependiendo de la diferencia de tantos.
La buena noticia para los dirigidos por Alfaro es que alcanza con que uno solo de esos múltiples escenarios no se cumpla para asegurar automáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final.
El posible camino en la fase eliminatoria
Si Paraguay logra avanzar como uno de los mejores terceros, su rival dependerá de la distribución definitiva de los clasificados. En ese caso, enfrentaría al primero de alguno de los grupos E, I o K.
Por su parte, Estados Unidos, líder del Grupo D, ya conoce que en los dieciseisavos se medirá con uno de los mejores terceros provenientes de las zonas B, E, F, I o J. El segundo de este grupo, en tanto, jugará frente al escolta del Grupo G.