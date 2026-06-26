Mapa sísmico de Argentina: cuáles son las provincias con mayor riesgo de terremotos

Las zonas clasificadas con peligro moderado incluyen el norte de Salta y Jujuy, toda la provincia de Tucumán, Catamarca, el oeste de Córdoba, el noreste de Chubut y parte de Tierra del Fuego. Por su parte, el centro y norte de Tierra del Fuego, el sur de San Luis, sectores de Mendoza y el oeste de La Pampa presentan un nivel de riesgo reducido.