Mapa sísmico de Argentina: cuáles son las provincias con mayor riesgo de terremotos
Tras los terremotos registrados en Venezuela, volvió a crecer el interés por el riesgo sísmico en la región. El mapa actualizado del INPRES identifica cuáles son las provincias de Argentina con mayor peligro de sufrir terremotos y cómo se distribuye la amenaza en todo el país.
Resumen para apurados
- El INPRES actualizó el mapa de riesgo sísmico en Argentina, revelando que San Juan y Mendoza sufren el mayor peligro y que ninguna provincia está totalmente exenta de sismos.
- El relevamiento, actualizado tras 40 años con datos desde 1471 a 2019, divide al país en cinco zonas de peligro según la actividad de las fallas tectónicas ligadas a la cordillera.
- Este mapa sirve como guía oficial de planificación territorial y diseño de ingeniería civil para construir edificaciones capaces de resistir terremotos según cada región del país.
Los terremotos registrados recientemente en Venezuela volvieron a poner el foco sobre la actividad sísmica en América Latina y despertaron interrogantes acerca de cuáles son las zonas con mayor riesgo de sufrir estos fenómenos naturales. En ese contexto, Argentina cuenta con un mapa oficial de peligrosidad sísmica que identifica las regiones más expuestas y orienta las normas de construcción para reducir el impacto de futuros movimientos telúricos.
La última actualización del mapa fue realizada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) en 2022, luego de cuatro décadas, incorporando nuevos registros y tecnología de monitoreo. El relevamiento confirmó que ninguna provincia argentina está completamente libre de amenaza sísmica.
Cuáles son las zonas con mayor peligro sísmico en Argentina
El país está dividido en cinco categorías de peligrosidad, identificadas desde la zona 0 hasta la zona 4, según estableció el INPRES. Esta clasificación refleja el nivel de actividad sísmica de cada región y sirve como referencia para el desarrollo urbano y las exigencias de la ingeniería civil.
La franja de mayor riesgo corresponde al sur de San Juan y al norte de Mendoza, incluyendo las capitales provinciales. Según el organismo, estas áreas concentran la mayor peligrosidad debido a la intensa actividad tectónica que caracteriza al sector cordillerano.
En un nivel inmediatamente inferior se ubican el centro de Mendoza, el norte y este de San Juan, el oeste de La Rioja y una parte del noroeste de San Luis, donde también pueden registrarse terremotos de gran magnitud.
Por qué algunas provincias tienen más actividad sísmica
Los especialistas explican que los terremotos que ocurren en Argentina se originan en las fallas geológicas asociadas a la Placa Sudamericana. La región cercana a la Cordillera de los Andes presenta numerosas fracturas geológicas, especialmente en el límite con Chile, lo que favorece una mayor frecuencia e intensidad de los movimientos sísmicos.
A medida que la distancia respecto de la cordillera aumenta, el nivel de peligrosidad disminuye, aunque no desaparece por completo.
Las zonas clasificadas con peligro moderado incluyen el norte de Salta y Jujuy, toda la provincia de Tucumán, Catamarca, el oeste de Córdoba, el noreste de Chubut y parte de Tierra del Fuego. Por su parte, el centro y norte de Tierra del Fuego, el sur de San Luis, sectores de Mendoza y el oeste de La Pampa presentan un nivel de riesgo reducido.
En el extremo de menor peligrosidad aparecen Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y amplias áreas de Formosa, Chaco y Santa Fe. Sin embargo, el mapa actualizado del INPRES destaca que ya no existen zonas consideradas de riesgo nulo, ya que todas las provincias registran algún grado de amenaza sísmica.
El estudio, elaborado con información recopilada entre 1471 y 2019, constituye la principal referencia para la planificación territorial y el diseño de construcciones capaces de soportar la actividad sísmica según las características de cada región del país.