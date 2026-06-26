Milei insiste en la inocencia de Adorni, pero dejó una advertencia para su jefe de Gabinete

Resumen para apurados
- En España, Javier Milei defendió la inocencia de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento, pero advirtió que lo echará si la Justicia lo condena.
- La causa inició luego de que Adorni admitiera poseer USD 300.000 en criptomonedas no declaradas entre 2014 y 2018, lo que obligó a rectificar sus declaraciones de 2023 y 2024.
- El caso marca un límite ético en el Gobierno. Pese al costo político, Milei ratificó su plan de reelección para 2027, confiado en los resultados económicos de su gestión actual.
Durante su estancia en España para recibir un reconocimiento, el presidente Javier Milei se pronunció de forma contundente sobre la situación judicial de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El mandatario desplegó una estrategia de defensa firme hacia su colaborador, aunque fijó un límite ético tajante e innegociable ante una eventual condena de los tribunales.
“Si lo consideraran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”, sentenció el jefe de Estado, dejando claro que no tolerará fallos adversos de la Justicia en su entorno. A pesar de la advertencia, reafirmó el compromiso político con sus colaboradores cercanos al asegurar al periodista Fernando González: “A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias”.
El foco del conflicto sobre Adorni se originó tras admitir públicamente que junto a su esposa poseía ahorros en criptomonedas no declarados entre 2014 y 2018, acumulando un monto cercano a los U$S300.000. Esta situación derivó en una rectificación de sus declaraciones juradas correspondientes a los períodos 2023 y 2024 para incorporar dichos activos omitidos.
Pese al revuelo institucional, Milei desestimó las sospechas de corrupción y respaldó la versión de su funcionario. "Manuel es inocente. Yo soy súper optimista de que no va a tener ningún tipo de problema“, manifestó. Además, el presidente consideró que la justificación de los fondos privados es “absolutamente plausible” y dio por cerrado el debate administrativo: “Tenía que presentar los números, fue, los presentó, listo. Que lo determine la Justicia”.
El mandatario aseguró además que la denuncia penal responde a una estrategia de persecución y afirmó que no se dejará “llevar por los denunciadores seriales”. Asimismo, aprovechó para criticar la herencia política y recordar que el ex presidente Mauricio Macri asumió en 2015 estando “procesado”. Restándole dramatismo al caso actual, ironizó señalando que “El único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a ingresar a la función pública".
Milei descartó que el caso Adorni lo afecte con miras al 2027
El jefe de Estado también descartó cualquier costo político de cara al futuro electoral del espacio y confirmó su intención de buscar la reelección. “Sí, yo me voy a presentar. ¿Cómo no me voy a presentar si estamos haciendo el mejor gobierno en la historia? ¿O vos crees que es normal haber metido 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? Cuando me hablan de la micro economía, eso es micro", argumentó.
El mandatario ponderó los resultados de su gestión financiera frente a los pronósticos de la oposición, destacando haber ejecutado “El ajuste fiscal más grande en la historia de la humanidad en tiempo récord. Todos predecían una hiperinflación, y la evitamos. Todos predecían una gran depresión, la economía crece. Yo creo que si fuera peronista o tuviera sobornado a los medios de comunicación, como hacen otros, ya habría calles con mi nombre, cosa que yo no me lo permitiría”.
Finalmente, en declaraciones recogidas por El Observador, Milei ratificó su plena confianza en el rumbo del país y el cumplimiento de sus metas de gestión: "Mi rival soy yo mismo. Es hacer cada día un mejor gobierno. No me importa lo que me pongan enfrente. No me importó en el 2023, ¿me va a importar ahora, siendo yo el que está manejando las palancas? Yo voy a presentarle a los argentinos mi gestión. ¿Y sabes qué? Todo lo que yo prometí en la campaña lo cumplí antes de la elección de medio término y todas las cosas que prometí en la elección de medio término ya las cumplí en febrero".