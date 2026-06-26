Milei insiste en la inocencia de Adorni, pero dejó una advertencia para su jefe de Gabinete

Finalmente, en declaraciones recogidas por El Observador, Milei ratificó su plena confianza en el rumbo del país y el cumplimiento de sus metas de gestión: "Mi rival soy yo mismo. Es hacer cada día un mejor gobierno. No me importa lo que me pongan enfrente. No me importó en el 2023, ¿me va a importar ahora, siendo yo el que está manejando las palancas? Yo voy a presentarle a los argentinos mi gestión. ¿Y sabes qué? Todo lo que yo prometí en la campaña lo cumplí antes de la elección de medio término y todas las cosas que prometí en la elección de medio término ya las cumplí en febrero".