Pizza de papa sin harina y sin horno: la receta viral de Ingrid Grudke que es furor

Esta pizza sin harina, según explicó Ingrid, requiere únicamente de papas, salsa de tomate y queso mozzarella. La masa se elabora a partir de papa rallada en lugar de harina, ofreciendo una alternativa más ligera y sin gluten. Posteriormente, se pueden agregar de manera opcional todos los ingredientes deseados. En el caso de Ingrid, añadió trocitos de jamón y unas aceitunas verdes para complementar el sabor.