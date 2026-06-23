Pizza de papa sin harina y sin horno: la receta viral de Ingrid Grudke que es furor

Resumen para apurados
- La modelo Ingrid Grudke se volvió viral en redes al compartir una receta saludable y económica de pizza de papa sin harina ni horno, inspirada en una tradición de su infancia.
- La preparación utiliza papa rallada como base cocida a la sartén para reemplazar la harina, creando una opción sin gluten que se completa con salsa, queso y aderezos a elección.
- Esta propuesta refleja el creciente interés de las audiencias por alternativas gastronómicas accesibles y saludables, consolidando la tendencia de recetas fáciles en redes.
En sus redes sociales, Ingrid Grudke deleita a sus seguidores con increíbles recetas saludables y de bajo costo. En esta oportunidad, una pizza de papa, sin harinas y sin horno, acapara la atención de todos y la modelo mostró el paso a paso para hacerla en casa.
Esta pizza sin harina, según explicó Ingrid, requiere únicamente de papas, salsa de tomate y queso mozzarella. La masa se elabora a partir de papa rallada en lugar de harina, ofreciendo una alternativa más ligera y sin gluten. Posteriormente, se pueden agregar de manera opcional todos los ingredientes deseados. En el caso de Ingrid, añadió trocitos de jamón y unas aceitunas verdes para complementar el sabor.
Ingrid indicó en su Instagram que esta receta la aprendió en la casa de su mamá cuando era chica y desde entonces no ha dejado de prepararla.
Paso a paso, cómo hacer la receta de Ingrid Grudke
INGREDIENTES:
- Papas (preferentemente de tamaño grande).
- Queso tipo mozzarella.
- Salsa de tomate.
- Opcional: aceitunas, jamón, morrón, huevo, palmitos.
PROCEDIMIENTO:
- Pelar las papas y rallarlas finamente. Esto servirá como base para nuestra pizza individual.
- En una sartén antiadherente, colocar las papas ralladas formando una capa uniforme que cubra toda la base.
- Cocinar a fuego lento hasta que los bordes de la base de papa comiencen a dorarse y se vuelvan crujientes.
- Con cuidado, dar vuelta la preparación para que se cocine del otro lado y continúe dorándose.
- Mientras la base se dora, extender una capa de salsa de tomate sobre la superficie y espolvorear generosamente con queso rallado. Agregar las aceitunas si se desea.
- Opcionalmente, agregar otros ingredientes al gusto, como pedacitos de jamón, morrón, huevo o palmitos.
- Cocinar hasta que el queso se haya derretido y la base esté dorada y crujiente.