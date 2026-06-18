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Cómo hacer un guiso de lentejas riquísimo en menos de una hora: la receta exprés para los días de frío

En menos de una hora es posible llevar a la mesa un plato nutritivo, rendidor y perfecto para disfrutar durante los días más fríos del año.

Cómo hacer un guiso de lentejas riquísimo en menos de una hora: la receta exprés para los días de frío
Cómo hacer un guiso de lentejas riquísimo en menos de una hora: la receta exprés para los días de frío
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cocineros argentinos preparan una receta exprés de guiso de lentejas en menos de una hora durante los días de frío para disfrutar de este clásico plato rápido y nutritivo.
  • La clave de esta versión rápida radica en usar lentejas en conserva, rallar la zanahoria y cortar el zapallo en cubos pequeños, reduciendo drásticamente el tiempo de cocción.
  • Esta alternativa busca adaptar la cocina tradicional argentina a los ritmos de vida modernos, demostrando que es posible comer sano, casero y reconfortante sin perder tiempo.
Resumen generado con IA

Cuando bajan las temperaturas, pocas comidas resultan tan reconfortantes como un buen guiso de lentejas. Tradicionalmente asociado a largas horas de cocción y preparaciones de fin de semana, este clásico de la cocina argentina también puede elaborarse en tiempo récord sin perder sabor ni textura.

La clave está en elegir ingredientes que reduzcan los tiempos de cocción y aplicar algunos trucos sencillos que permiten obtener un plato casero, abundante y lleno de sabor en menos de una hora.

El secreto para preparar un guiso de lentejas rápido

La versión exprés de este tradicional plato reemplaza algunos ingredientes que demandan más tiempo por alternativas listas para usar. El principal cambio consiste en utilizar lentejas en conserva, que ya vienen cocidas y permiten ahorrar varios minutos de preparación.

Además, se recomienda incorporar verduras cortadas en cubos pequeños o ralladas, como la zanahoria y el zapallo, para acelerar su cocción y lograr una textura cremosa en menos tiempo.

Otro truco fundamental es dorar bien las carnes y los vegetales antes de agregar los líquidos, ya que esto potencia el sabor final del guiso.

Ingredientes para 4 a 6 personas

2 latas de lentejas cocidas (o 500 gramos escurridas)

250 gramos de carne picada

1 chorizo fresco

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

300 gramos de zapallo en cubos pequeños

1 zanahoria rallada

1 lata de tomate triturado

1 cucharada de extracto de tomate

500 ml de caldo de verduras o carne

Pimentón dulce

Ají molido

Sal y pimienta a gusto

Aceite de oliva

Paso a paso: cómo hacer un guiso de lentejas en menos de una hora

1. Preparar el sofrito

En una olla grande, colocar un chorrito de aceite y saltear la cebolla picada junto con el ajo hasta que estén transparentes.

2. Incorporar las carnes

Agregar la carne picada y el chorizo cortado en rodajas o trozos pequeños. Cocinar hasta que estén bien dorados y hayan liberado sus jugos.

3. Sumar las verduras

Incorporar la zanahoria rallada y el zapallo en cubos pequeños. Revolver durante unos minutos para integrar los sabores.

4. Agregar tomate y condimentos

Añadir el tomate triturado, el extracto de tomate, el pimentón, el ají molido, la sal y la pimienta. Mezclar bien.

5. Cocinar el guiso

Verter el caldo y cocinar a fuego medio entre 20 y 25 minutos, revolviendo ocasionalmente. Durante este tiempo, el zapallo comenzará a deshacerse y aportará cremosidad a la preparación.

6. Incorporar las lentejas

Agregar las lentejas escurridas y cocinar durante 5 minutos más para que absorban todos los sabores.

  • Dorar bien la carne antes de sumar el resto de los ingredientes.
  • Utilizar extracto de tomate para intensificar el sabor.
  • Dejar que parte del zapallo se deshaga durante la cocción.
  • Agregar panceta salteada para una versión más contundente.
  • Servir con un huevo frito encima para darle un toque especial.
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