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Cómo hacer un budín de limón sin azúcar: fácil, rico y perfecto para acompañar el mate

Un plato para acompañar tus meriendas que se puede hacer con ingredientes de casa y en simples pasos.

Budín de limón y sin azúcar: cómo preparar este exquisito postre ideal para un día de frío
Budín de limón y sin azúcar: cómo preparar este exquisito postre ideal para un día de frío
Hace 55 Min

Resumen para apurados

  • Medios argentinos presentaron una receta saludable de budín de limón sin azúcar, ideal para acompañar el mate en la merienda durante los días fríos de invierno.
  • Se elabora con ingredientes accesibles como harina integral, aceite y limón. El proceso consiste en mezclar los componentes y hornear la preparación de 30 a 40 minutos.
  • Esta propuesta promueve el consumo de opciones dulces y saludables en el hogar, respondiendo a la tendencia actual de adaptar recetas clásicas a versiones más nutritivas.
Resumen generado con IA

En invierno, el momento de la merienda es el más esperado por los argentinos quienes buscan recetas dulces y saludables para degustar junto al mate o café. Un budín de limón, sin azúcar y fácil de preparar es una de las opciones más elegidas.

Budín de chocolate y nuez sin harina ni manteca: un postre esponjoso, rico y saludable

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Lo más destacado de este plato es que sus ingredientes son súper saludables como ser la harina integral, el aceite vegetal y otros productos naturales. A continuación, te mostramos el paso a paso de cómo elaborar este exquisito budín.

Ingredientes para preparar un budín de limón exquisito

- Tres huevos

- Aceite vegetal

- Ralladura de limón

- Jugo de limón

- Esencia de vainilla

- Harina integral

La opción perfecta para días grises o de mucho frío. La opción perfecta para días grises o de mucho frío.

Cómo hacer un budín sin azúcar y saludable, paso a paso

1. Comienza la magia: en un recipiente, coloca los huevos y agrega media taza de aceite. Recuerda que el aceite es clave para la humedad de este budín sin azúcar.

2. Aromas cítricos: incorpora ralladura de limón o de tu cítrico favorito, junto con su jugo. Mezcla suavemente con movimientos envolventes.

3. Harina tamizada para un resultado perfecto: agrega harina integral tamizada para evitar grumos. Integra todo con un batidor de mano hasta obtener una masa homogénea.

4. Horneado: vierte la preparación en un molde de budín previamente enmantecado y enharinado. Llévalo a un horno precalentado a temperatura media durante 30 a 40 minutos. Para verificar la cocción, realiza la prueba del palillo: si sale seco, ¡ya está listo!

5. Un toque final opcional: para un acabado irresistible, puedes cubrir el budín de limón sin azúcar con un glaseado. ¡Sorprenderás a todos en la merienda!

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