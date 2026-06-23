Cómo hacer un budín de limón sin azúcar: fácil, rico y perfecto para acompañar el mate

Resumen para apurados
- Medios argentinos presentaron una receta saludable de budín de limón sin azúcar, ideal para acompañar el mate en la merienda durante los días fríos de invierno.
- Se elabora con ingredientes accesibles como harina integral, aceite y limón. El proceso consiste en mezclar los componentes y hornear la preparación de 30 a 40 minutos.
- Esta propuesta promueve el consumo de opciones dulces y saludables en el hogar, respondiendo a la tendencia actual de adaptar recetas clásicas a versiones más nutritivas.
En invierno, el momento de la merienda es el más esperado por los argentinos quienes buscan recetas dulces y saludables para degustar junto al mate o café. Un budín de limón, sin azúcar y fácil de preparar es una de las opciones más elegidas.
Lo más destacado de este plato es que sus ingredientes son súper saludables como ser la harina integral, el aceite vegetal y otros productos naturales. A continuación, te mostramos el paso a paso de cómo elaborar este exquisito budín.
Ingredientes para preparar un budín de limón exquisito
- Tres huevos
- Aceite vegetal
- Ralladura de limón
- Jugo de limón
- Esencia de vainilla
- Harina integral
Cómo hacer un budín sin azúcar y saludable, paso a paso
1. Comienza la magia: en un recipiente, coloca los huevos y agrega media taza de aceite. Recuerda que el aceite es clave para la humedad de este budín sin azúcar.
2. Aromas cítricos: incorpora ralladura de limón o de tu cítrico favorito, junto con su jugo. Mezcla suavemente con movimientos envolventes.
3. Harina tamizada para un resultado perfecto: agrega harina integral tamizada para evitar grumos. Integra todo con un batidor de mano hasta obtener una masa homogénea.
4. Horneado: vierte la preparación en un molde de budín previamente enmantecado y enharinado. Llévalo a un horno precalentado a temperatura media durante 30 a 40 minutos. Para verificar la cocción, realiza la prueba del palillo: si sale seco, ¡ya está listo!
5. Un toque final opcional: para un acabado irresistible, puedes cubrir el budín de limón sin azúcar con un glaseado. ¡Sorprenderás a todos en la merienda!