El ejercicio que recomienda Harvard para activar el cuerpo después de los 50 años

Los cambios invisibles del paso del tiempo

A veces los años no se notan por fuera, pero internamente el cuerpo se transforma. "A medida que envejecemos, perdemos masa y fuerza muscular, y los músculos se vuelven menos flexibles y menos hidratados", explicó Safran-Norton. A esto se le pueden sumar pequeños dolores articulares, problemas de equilibrio o condiciones como la presión alta, factores que nos obligan a ser más prudentes antes de levantar pesas pesadas o anotarnos en una clase de gimnasia de alta intensidad.