El Concejo propone un estacionamiento medido "inclusivo" para la Capital

Por su parte, el radical Federico Romano Norri manifestó la necesidad de readecuar el sistema para que “verdaderamente esté legitimado por la ciudadanía y que no afecte a los intereses del usuario de manera tan onerosa”. Y pidió un análisis más riguroso de quienes se encargan del control en la vía pública. “Hay malos ejemplos de tipos que hacen uso y abuso, que de manera coercitiva terminan diciéndole a una señora ‘son $3.000, son $10.000’, y la gente termina pagando para evitar un conflicto. Es una actitud cobarde y despreciable de esos ‘trapitos’”, indicó. Resaltó, de todas maneras, que también “hay buena gente, cordial y respetuosa, que tiene el acompañamiento de los frentistas y de los ciudadanos”.