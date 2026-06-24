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Clúster Tecnológico abrió una convocatoria para estudiantes que buscan experiencia tech

La propuesta, difundida por la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la FACET, tendrá una duración de tres meses e incluye mentorías, networking, experiencia práctica y certificación.

CONVOCATORIA. Clúster Tecnológico busca voluntarios.
CONVOCATORIA. Clúster Tecnológico busca voluntarios. / CLÚSTER TECNOLÓGICO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Clúster Tecnológico Tucumán lanzó una convocatoria para que estudiantes de la FACET realicen voluntariados de desarrollo tecnológico y sumen experiencia laboral.
  • El programa dura tres meses con modalidad flexible para perfiles UX/UI y FullStack. Ofrece mentorías, networking y certificación avalada por el ecosistema local.
  • Esta iniciativa facilita la transición de la teoría a la práctica profesional, impulsando la inserción laboral de los jóvenes en el creciente sector tecnológico de Tucumán.
Resumen generado con IA

Sumar experiencia antes de terminar la carrera suele ser uno de los grandes desafíos para muchos estudiantes. Por eso, la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la FACET difundió una propuesta orientada especialmente a quienes buscan dar sus primeros pasos en el ecosistema tech, fortalecer su portfolio o trabajar junto a equipos multidisciplinarios.

Se trata de una nueva convocatoria del Clúster Tecnológico Tucumán, que busca voluntarios para participar en proyectos vinculados al desarrollo y la innovación tecnológica.

La convocatoria apunta a dos perfiles concretos: UX/UI Designer y FullStack Developer. El programa tendrá una duración de tres meses y contará con disponibilidad flexible, según las necesidades de cada proyecto.

Una experiencia para salir del aula y trabajar en proyectos

La iniciativa está pensada para quienes quieren pasar de la teoría a la práctica. Los voluntarios se sumarán al Área de Desarrollo e Innovación Tecnológica del Clúster Tecnológico, donde podrán participar en proyectos reales impulsados por el ecosistema local.

CONVOCATORIA. Clúster Tecnológico busca voluntarios. CONVOCATORIA. Clúster Tecnológico busca voluntarios. / CAPTURA DE PANTALLA

Además, el formato permite integrarse a equipos con distintos perfiles, algo clave en el mundo tech: diseñadores, desarrolladores, emprendedores, empresas y referentes del sector trabajando sobre objetivos comunes.

Qué perfiles busca la convocatoria

La búsqueda está dirigida a personas con perfil UX/UI Designer y FullStack Developer.

- En el caso de UX/UI, se apunta a quienes tengan interés o conocimientos en diseño de experiencia de usuario, interfaces digitales, prototipado, organización visual de plataformas y mejora de productos digitales.

- Para FullStack Developer, la convocatoria está orientada a quienes puedan trabajar en proyectos de desarrollo web, tanto desde el lado visible de una plataforma como desde la estructura que permite su funcionamiento.

No se trata solo de sumar una línea al CV, también puede servir para entrenar habilidades muy valoradas en el sector: trabajo en equipo, comunicación, resolución de problemas, adaptación a proyectos y contacto con necesidades reales.

Mentorías, contactos y certificado

Entre los beneficios del programa se incluyen mentorías, aprendizaje continuo, networking con empresas, emprendedores y referentes del sector, participación en actividades del Clúster Tecnológico Tucumán y experiencia práctica en proyectos reales.

Al finalizar, quienes completen el recorrido recibirán un certificado oficial, un punto importante para estudiantes que quieran sumar respaldo a su formación, presentarse a futuras búsquedas laborales o fortalecer su perfil profesional.

Cómo postularse

La convocatoria ya está abierta y tendrá una duración de tres meses. La disponibilidad será flexible y se organizará según las características de cada proyecto.

Quienes quieran conocer más información o completar la postulación pueden ingresar al sitio oficial clustertucuman.org.ar o al formulario de inscripción: https://forms.gle/.

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