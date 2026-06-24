Iniciativa de docentes, alumnos y el Municipio capitalino: donde antes había basura, ahora esperan mariposas

Durante años, los alumnos de la Escuela Alberto García Hamilton miraron por la ventana y vieron basura. Desde las aulas de segundo grado, el paisaje era siempre el mismo. Residuos acumulados, malezas, olores desagradables y un terreno abandonado que los vecinos de avenida Don Bosco al 4.000 identificaban como un basural histórico. Durante más de cuatro décadas, ese espacio fue sinónimo de abandono.