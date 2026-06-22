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Si te rechazaron en Becas Progresar, esta es tu última oportunidad para reclamar

La Secretaría de Educación mantiene abierta hasta el 23 de junio una instancia de reclamos para estudiantes de Progresar Obligatorio y Progresar Superior que fueron rechazados por errores académicos.

BECAS PROGRESAR. La última instancia para corregir errores y conservar el beneficio.
BECAS PROGRESAR. La última instancia para corregir errores y conservar el beneficio. / GOOGLE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Secretaría de Educación de Argentina recibe reclamos hasta el 23 de junio para estudiantes rechazados por errores académicos en las Becas Progresar.
  • El rechazo se debió a inconsistencias en la certificación escolar o materias aprobadas, por lo que los alumnos deben corregir sus datos de inscripción en la web oficial.
  • Esta medida representa la última oportunidad para miles de estudiantes de conservar la ayuda económica estatal, clave para garantizar la continuidad de sus estudios.
Resumen generado con IA

Para miles de estudiantes, esta puede ser la última oportunidad de conservar las Becas Progresar. La Secretaría de Educación mantendrá abierta solo hasta el 23 de junio la instancia de reclamos destinada a quienes fueron rechazados en las líneas Progresar Obligatorio y Progresar Superior por problemas vinculados a su situación académica. 

La medida busca dar respuesta a situaciones en las que el rechazo no estuvo relacionado con el cumplimiento de los requisitos generales del programa, sino con errores o inconsistencias detectadas en la información académica presentada durante la inscripción.

Quiénes pueden presentar un reclamo

La revisión extraordinaria está destinada únicamente a estudiantes que recibieron una respuesta negativa por motivos académicos.

Entre las situaciones más frecuentes aparecen problemas en la certificación de alumno regular, errores en la carga de materias aprobadas, información académica desactualizada o inconsistencias detectadas por la institución educativa.

También pueden existir inconvenientes vinculados al año de cursada informado o a datos que no fueron actualizados correctamente al momento de completar la inscripción.

Según informó la Secretaría de Educación, cualquiera de estas situaciones puede derivar en un rechazo automático de la solicitud.

Qué errores se pueden corregir

Los casos habilitados para reclamar incluyen:

- Certificación escolar pendiente o negativa.

- Errores en materias aprobadas.

- Problemas en la carga del año de cursada.

- Información académica desactualizada.

- Inconsistencias detectadas por la institución educativa.

Los estudiantes alcanzados por esta medida pueden ingresar a la plataforma oficial de Progresar, revisar la observación realizada por el sistema y solicitar una nueva evaluación de su caso.

El plazo vence el 23 de junio

La fecha límite para realizar el trámite es el martes 23 de junio. Hasta ese día será posible corregir información académica y pedir una revisión de la inscripción. 

Una vez vencido el plazo, ya no habrá instancias habilitadas para modificar los datos observados ni para solicitar una nueva evaluación dentro de esta convocatoria.

Otros motivos por los que se puede perder la beca

Además de los problemas académicos, las Becas Progresar contemplan otras causales de exclusión.

Entre ellas figuran haber finalizado una carrera superior, superar ampliamente la duración prevista de los estudios o no cumplir con los requisitos socioeconómicos establecidos por el programa.

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