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Del sueño tech al trabajo estable: qué busca hoy la Generación Z según un informe

Un estudio reveló que el 76% de los jóvenes cambió sus prioridades laborales. La salud mental, el tiempo libre y la estabilidad pesan más que el prestigio de las grandes tecnológicas.

OTRO FUTURO LABORAL. Las oficinas con videojuegos y comida gratis ya no alcanzan para seducir a una generación que prioriza horarios razonables y estabilidad económica. / ARCHIVO LA GACETA OTRO FUTURO LABORAL. Las oficinas con videojuegos y comida gratis ya no alcanzan para seducir a una generación que prioriza horarios razonables y estabilidad económica. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un informe global reveló que el 76% de la Generación Z prioriza hoy la estabilidad y salud mental sobre el prestigio de las grandes tecnológicas como Google, Apple o Amazon.
  • Tras la pandemia y despidos masivos, los jóvenes rechazan la hiperconexión y el burnout. Valoran ahora el teletrabajo y sectores estables como salud, educación o empleo público.
  • El cambio de paradigma amenaza el crecimiento de Silicon Valley al dificultar la captación de talento. El éxito se redefine hoy como bienestar personal y no como jerarquía corporativa.
Resumen generado con IA

Hubo una época en la que trabajar en Google parecía el final feliz perfecto para cualquier estudiante de tecnología. Las oficinas futuristas, los beneficios extravagantes y los salarios altos instalaron la idea de que Silicon Valley era el lugar donde había que llegar. Para miles de jóvenes de la Generación Z, aprender programación equivalía a entrar en el mundo laboral ideal.

Ese escenario empezó a cambiar. Y rápido.

Distintas encuestas internacionales muestran que la nueva generación ya no tiene a las grandes tecnológicas como prioridad. Según estudios de Handshake y la National Society of High School Scholars (NSHSS), el 76% de los jóvenes modificó sus expectativas laborales en los últimos años. La estabilidad, la salud mental y el equilibrio entre trabajo y vida personal comenzaron a pesar más que el prestigio de las Big Tech.

El dato más simbólico aparece en el ranking de empresas soñadas para trabajar. Google cayó al séptimo lugar entre las compañías más elegidas por jóvenes. Amazon quedó octava y Apple novena. Hace apenas unos años, esas posiciones parecían imposibles.

El cambio no significa que la tecnología haya dejado de interesarles. Lo que cambió fue la idea de éxito.

El cansancio como advertencia

La Generación Z creció en un contexto distinto al de los millennials. Vivió la pandemia durante años clave, vio despidos masivos en empresas multimillonarias y entró al mercado laboral en medio de debates constantes sobre ansiedad, agotamiento y burnout.

Por eso, cuando se consulta qué valoran en un empleo, aparecen otras prioridades: estabilidad económica, flexibilidad horaria, posibilidad de teletrabajo y tiempo personal. Las oficinas con snacks gratis ya no impresionan igual.

Muchos jóvenes también sienten desconfianza frente a carreras asociadas a jornadas eternas y alta competencia. Más de la mitad de los encuestados admitió tener miedo de terminar agotado o atrapado en empleos que consuman toda su energía.

Ese desgaste cambió incluso la percepción del prestigio. Antes, decir que alguien trabajaba en Google o Apple funcionaba como símbolo de éxito automático. Ahora, para muchos jóvenes, el verdadero lujo pasa por tener horarios razonables, salud mental y capacidad de sostener una vida fuera del trabajo.

Los sectores que ganan terreno

Mientras las carreras ligadas a programación pierden atractivo, otras áreas empiezan a crecer entre las preferencias juveniles.

El sector sanitario aparece como uno de los grandes beneficiados. Después de la pandemia, profesiones vinculadas a la salud quedaron asociadas a estabilidad, utilidad social y demanda laboral constante. Enfermería, medicina y distintas especialidades sanitarias comenzaron a ganar interés.

También creció la valoración del empleo público y de profesiones vinculadas con educación o administración estatal. Hace algunos años, conseguir un puesto fijo podía sonar poco atractivo frente al universo startup. Hoy, muchos jóvenes ven en esa estabilidad algo difícil de encontrar en otros sectores.

Incluso áreas como construcción y oficios especializados empezaron a recuperar terreno entre quienes buscan trabajos más concretos y menos ligados a la hiperconexión permanente.

Un problema para Silicon Valley

El cambio preocupa a las grandes tecnológicas porque gran parte de su crecimiento depende de atraer talento joven antes que la competencia. Si cada vez menos estudiantes quieren dedicarse a programación o informática, el mercado de futuros empleados empieza a reducirse.

Además, varias empresas avanzaron en políticas que chocan con las demandas actuales. Apple, por ejemplo, endureció en los últimos años las condiciones de presencialidad, mientras que buena parte de la Generación Z considera la flexibilidad una condición básica.

El fenómeno también deja una pregunta más amplia sobre el futuro del trabajo. Durante mucho tiempo, el ideal laboral estuvo asociado a productividad extrema, oficinas modernas y disponibilidad constante. Ahora, miles de jóvenes parecen elegir otra cosa.

La imagen aspiracional ya no pasa solamente por trabajar en una empresa famosa. Pasa por llegar a fin de mes, tener tiempo propio y evitar vivir conectado al trabajo las 24 horas.

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