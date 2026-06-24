El cambio de movilidad: por qué la moto es hoy la dueña de la calle en Argentina

La fisonomía del tránsito argentino cambió de forma definitiva. Lo que durante décadas fue el símbolo máximo de ascenso social -el automóvil propio- hoy cedió su trono frente a la practicidad de la moto. Según los últimos datos de Cafam, en la primera quincena de junio se patentaron más de 34.000 unidades, una cifra que ya supera holgadamente a los automóviles y confirma un cambio de paradigma: la movilidad ya no es una cuestión de estatus, sino de supervivencia y eficiencia.