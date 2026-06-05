Comodín y Maxicomodín lanzan la mejor promoción del año: 36 motos, 30 smart TV y premios durante más de un año

Pero esta promoción va mucho más allá del Mundial. Como parte de una estrategia de fidelización de largo plazo, Comodín y Maxicomodín sortearán tres motos por mes durante doce meses consecutivos, alcanzando un total de 36 motos entregadas en la región. Cada mes habrá una moto para Jujuy, una para Salta y una para Tucumán, generando nuevas oportunidades de ganar para miles de clientes.