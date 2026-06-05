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Comodín y Maxicomodín lanzan la mejor promoción del año: 36 motos, 30 smart TV y premios durante más de un año
Comodín y Maxicomodín lanzan la mejor promoción del año: 36 motos, 30 smart TV y premios durante más de un año
Hace 3 Hs

Supermercados Comodín y Maxicomodín presentan "Comodín La promo del Año", la plataforma promocional más importante del año, una propuesta que combinará premios, experiencias y beneficios exclusivos para clientes de Jujuy, Salta y Tucumán durante  un año.

La campaña comenzará con una primera etapa inspirada en la pasión mundialista, que se extenderá hasta fines de julio. Durante este período, los clientes podrán participar por importantes premios, entre ellos Smart TV y sorteos especiales vinculados al evento deportivo más esperado del año.

Comodín y Maxicomodín lanzan la mejor promoción del año: 36 motos, 30 smart TV y premios durante más de un año

Pero esta promoción va mucho más allá del Mundial. Como parte de una estrategia de fidelización de largo plazo, Comodín y Maxicomodín sortearán tres motos por mes durante doce meses consecutivos, alcanzando un total de 36 motos entregadas en la región. Cada mes habrá una moto para Jujuy, una para Salta y una para Tucumán, generando nuevas oportunidades de ganar para miles de clientes.

Desde la compañía destacaron que la iniciativa refleja el compromiso permanente de seguir acompañando a las familias del NOA con propuestas que aporten valor y premien la confianza de quienes eligen diariamente sus sucursales.

"Queremos agradecer la preferencia de nuestros clientes con una propuesta que combine ahorro, emoción y oportunidades reales de ganar. Trabajamos para que cada visita a Comodín y Maxicomodín sea una experiencia positiva, cercana y con beneficios concretos para quienes nos acompañan todos los días", señalaron desde la Gerencia de Marketing de Grupo Alberdi.

Con esta acción, la cadena regional refuerza su liderazgo en el NOA y continúa apostando por iniciativas innovadoras que generan cercanía, fortalecen la relación con los consumidores y transforman cada compra en una nueva posibilidad de llevarse un gran premio.

Comodín y Maxicomodín lanzan la mejor promoción del año: 36 motos, 30 smart TV y premios durante más de un año

Con presencia en Jujuy, Salta y Tucumán, Comodín y Maxicomodín continúan invirtiendo en promociones, experiencias y beneficios que acompañan a miles de familias de la región, reafirmando su compromiso de crecer junto a sus comunidades.

Porque en Comodín y Maxicomodín, cada compra puede llevarte mucho más lejos.

Esta nota es de acceso libre.
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