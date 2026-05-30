Los tucumanos se suben a la moto, pero se bajan del auto

Resumen para apurados
- ACARA reportó que en mayo el patentamiento de motos en Tucumán creció un 165,2% interanual, mientras que el de autos cayó un 32,2% debido a la pérdida del poder adquisitivo.
- El fenómeno responde a la alta carga impositiva del sector (más del 50% del costo) y la falta de financiación accesible, lo que volcó a los usuarios hacia opciones de menor costo.
- Tucumán se consolida como el quinto distrito del país en ventas de motos. El sector automotor prevé que la reactivación dependerá de rebajas impositivas y mejoras financieras.
Las concesionarias de venta de motocicletas festejan; en las de automóviles, la sensación es diferente. El nivel de patentamiento de motovehículos registró en mayo una suba interanual del 25,4% en todo el país, con 66.851 unidades registradas. Gran parte de esa flota corresponde a motovehículos de baja cilindrada. Como contrapartida, el patentamiento de autos bajó un 25,6% interanual, con 41.921 unidades registradas este mes que concluye, de acuerdo con los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
"El mercado automotor continuó en mayo con una clara desaceleración interanual, la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar las operaciones. Ha cambiado la composición del mercado con la llegada de nuevas marcas y modelos que hoy despiertan la atención del público y han generado una oferta muy amplia y competitiva”, evaluó Sebastián Beato, presidente de Acara.
El ejecutivo planteó que la carga impositiva en la actividad sigue siendo mayor al 50% del costo de un vehículo. Asimismo, acotó que es necesario trabajar también sobre las tasas de financiación, para que sigan a la baja, y sobre los costos bancarios, que inciden mucho en las operaciones. “Son aspectos que se vuelven vitales en momentos donde hay menor venta y más competencia y donde sostener nuestras estructuras se vuelve más difícil. En este escenario, las concesionarias continuamos desempeñando un rol central para mantener el nivel de actividad, acompañando al cliente con promociones, alternativas de financiación, previsibilidad y confianza en la decisión de compra, porque hoy se analiza quién está detrás de cada marca, quién la importa y quién respondería en caso de cualquier problema en la post venta”, puntualiza.
¿Qué pasó en Tucumán? Con 5.259 unidades patentadas este mes, según los datos de la División Motovehículos de Acara, la provincia va ganando espacio en el ranking nacional, consolidándose como el quinto distrito argentino de mayor nivel de patentamientos, sólo superado por Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Chaco. Asimismo, participa con el 6,5% del volumen vendido en el mercado nacional.
Lo más llamativo, de acuerdo con los datos oficiales, fue que el incremento interanual en los patentamientos de motos ha sido del 165,2%, sólo superado por Jujuy (expansión del 328,9%). En lo que va del año, en la provincia se patentaron 18.160 motovehículos (sobre un total en el país de 204.700), un 98,3% más que en los primeros cinco meses de 2025 y una participación en el mercado nacional del 6%.
Respecto del patentamiento de automóviles, otro es el escenario en Tucumán. Las concesionarias registraron solo 1.020 unidades (2,4% del total nacional), con una caída interanual del 32,2%. En el acumulado de los primeros cinco meses del año, se patentaron 6.181 autos en la provincia, lo que representó una baja del 9,8% interanual.
El ranking nacional de patentamiento también mostró datos curiosos para mayo. Según el registro de Acara, la Toyo Hilux (2.309 unidades) y la Ford Ranger (1.672) fueron las más buscadas. El “Top five” se completa con el Fiat Cronos, la Ford Territory y el Peugeot 208. Luego se ubicaron Amarok de Volkswagen, Onix de Chevrolet, Yaris Cross de Toyota, Tracker de Chevrolet y Tera de Volkswagen.