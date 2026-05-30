Los tucumanos se suben a la moto, pero se bajan del auto

El ejecutivo planteó que la carga impositiva en la actividad sigue siendo mayor al 50% del costo de un vehículo. Asimismo, acotó que es necesario trabajar también sobre las tasas de financiación, para que sigan a la baja, y sobre los costos bancarios, que inciden mucho en las operaciones. “Son aspectos que se vuelven vitales en momentos donde hay menor venta y más competencia y donde sostener nuestras estructuras se vuelve más difícil. En este escenario, las concesionarias continuamos desempeñando un rol central para mantener el nivel de actividad, acompañando al cliente con promociones, alternativas de financiación, previsibilidad y confianza en la decisión de compra, porque hoy se analiza quién está detrás de cada marca, quién la importa y quién respondería en caso de cualquier problema en la post venta”, puntualiza.