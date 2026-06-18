Revés para los creadores de Stranger Thing: Netflix dio de baja a uno de sus proyectos

De qué trata “The Boroughs”, la serie hermana de “Stranger Things”

“The Boroughs” es una serie de ciencia ficción que guarda cierta similitud con “Stranger Things” por el estilo que sigue. Aunque está ambientada en la actualidad, tiene reminiscencias a los 70 y 80. La serie cuenta una historia que toma como protagonistas a un grupo de jubilados que investigan –al igual que en la serie anterior– la presencia de un ente terrorífico en su ciudad, esta vez en Nuevo México.