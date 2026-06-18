Revés para los creadores de Stranger Thing: Netflix dio de baja a uno de sus proyectos

Resumen para apurados
- Netflix decidió cancelar la serie de ciencia ficción "The Boroughs", de los creadores de "Stranger Things", debido a su baja audiencia y elevados costos de producción.
- La producción de la segunda temporada ya estaba en marcha, pero las bajas visualizaciones (20,8 millones frente a los 1.200 millones de Stranger Things) frenaron los planes.
- Esta cancelación coincide con el nuevo acuerdo de los hermanos Duffer con Paramount, lo que podría redefinir su relación con Netflix y su futuro en el streaming.
La ciencia ficción acaba de recibir un alto. Es que después de una promesa productiva, Netflix decidió detener un proyecto de los creadores de la exitosa “Stranger Things”. La recepción de la primera temporada de “The Boroughs: jubilación rebelde” parece no haber sido la esperada. La plataforma de streaming decidió no continuar la producción por lo que no habrá nuevos lanzamientos.
Las devoluciones sobre la serie fueron dispares. Mientras que plataformas halagaron la creación y, en particular, las reminiscencias a la serie protagonizada por Millie Bobby Brown, otros la calificaron como un “fulminante fracaso”. Entre las principales críticas que se le atribuyeron, se mencionó una adaptación de “Stranger Things” en la versión con protagonistas jubilados.
Cancelan la serie de los creadores de “Stranger Things”
La segunda temporada de “The Boroughs” tenía al menos un trabajo de trasfondo. Netflix ya había empezado a trabajar en el equipo que escribiría el guión para darle continuidad. Hasta se había hablado de la posibilidad de grabar dos temporadas continuas. Pero los planes cambiaron de un momento a otro y todo quedó descartado para Matt Duffer y Ross Duffer.
En una comparativa con los resultados que cosechó “Stranger Things”, quedó clara la inconveniencia de seguir apostando por el nuevo producto. Mientras que en los primeros 24 días de publicación “The Boroughs” logró 20.8 millones de visualizaciones, la serie ambientada en los 80 logró 1.200 millones de reproducciones para su primera temporada.
El periódico The Hollywood Reporter consignó que la decisión de cancelarla también se asoció a los costos de producción por los efectos especiales que necesitaban desarrollarse. Por otra parte, los hermanos Duffer firmaron recientemente un contrato para empezar a trabajar para Paramount, competencia directa de Netflix.
De qué trata “The Boroughs”, la serie hermana de “Stranger Things”
“The Boroughs” es una serie de ciencia ficción que guarda cierta similitud con “Stranger Things” por el estilo que sigue. Aunque está ambientada en la actualidad, tiene reminiscencias a los 70 y 80. La serie cuenta una historia que toma como protagonistas a un grupo de jubilados que investigan –al igual que en la serie anterior– la presencia de un ente terrorífico en su ciudad, esta vez en Nuevo México.
Sam, un ingeniero viudo, y sus compañeros descubren una criatura sobrenatural que intenta acabar con los vecinos de la zona. El grupo está formado por siete jubilados mayores a 70 años y un octavo, de 64, al que llaman “el bebé”.