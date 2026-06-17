Murió Daveigh Chase, la inolvidable Samara de "La llamada": tenía 35 años

Resumen para apurados
- La actriz Daveigh Chase, famosa por interpretar a Samara en "La llamada", falleció el martes a los 35 años en Los Ángeles debido a una sepsis y falla multiorgánica.
- Chase fue internada por desnutrición antes de que la infección avanzara. De niña, destacó por dar voz a Lilo y Chihiro, logrando el estrellato mundial como Samara en 2002.
- Su muerte impulsó una colecta de fondos familiar y revivió en redes sociales un polémico video de 2003 junto al productor Sean 'Diddy' Combs, actualmente detenido.
La actriz Daveigh Chase, recordada mundialmente por interpretar a Samara Morgan en la película de terror "La llamada", murió el martes en Los Ángeles a los 35 años.
La noticia fue confirmada por su pareja, Roy Hernandez, quien explicó que la artista sufrió una meningitis y una infección en la sangre que derivaron en sepsis y, posteriormente, en el colapso de sus órganos.
Según informó el portal TMZ, Chase había sido internada a principios de este mes por un cuadro de desnutrición. Durante su hospitalización, la infección avanzó hasta provocar su fallecimiento.
De niña prodigio a ícono del cine de terror
La carrera de Daveigh Chase comenzó a muy temprana edad en Hollywood. En 2002 prestó su voz a Lilo en la exitosa película animada de Disney "Lilo & Stitch", personaje que también interpretó en la serie derivada.
Ese mismo año participó en otra producción emblemática: fue la voz de Chihiro Ogino en el doblaje al inglés de "El viaje de Chihiro", la reconocida obra del director Hayao Miyazaki.
Sin embargo, fue su papel de Samara Morgan en "La llamada" el que la convirtió en una figura conocida en todo el mundo. Su interpretación de la inquietante niña que emerge de un pozo para atormentar a sus víctimas quedó grabada en la memoria de los fanáticos del género.
El impacto de su actuación le valió el premio MTV Movie Award a la mejor villana en 2003, reconocimiento que consolidó su popularidad.
Su paso por la televisión y otras producciones
Tras el éxito alcanzado en el cine, Chase continuó desarrollando una sólida carrera artística. Uno de sus trabajos más destacados en televisión fue el de Rhonda Volmer en la serie de HBO "Big Love", donde participó en 32 episodios distribuidos a lo largo de cinco temporadas.
Su filmografía también incluyó títulos como "Donnie Darko" y "El quinto de Beethoven", además de participaciones en series reconocidas como "Sabrina, la bruja adolescente" y "ER".
Luego de su muerte, la familia de la actriz impulsó una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe.
Un video resurgió en medio de la conmoción
Mientras seguidores y colegas expresaban su pesar por la muerte de Chase, en las redes sociales volvió a circular un video grabado en 2003 que la muestra junto a Sean “Diddy” Combs durante el backstage de una entrega de premios.
En las imágenes, Combs, que actualmente se encuentra detenido y enfrenta graves acusaciones judiciales, conversa con la actriz, quien en ese momento tenía apenas 12 años.
“¿Vas a venir a la fiesta de esta noche?”, le pregunta el músico. Chase responde con un gesto afirmativo y cierta timidez, mientras él sonríe. No existen registros de que la actriz haya asistido al evento y ninguno de los dos realizó comentarios públicos sobre aquel intercambio.
Esa misma noche, Combs y Ashton Kutcher fueron los encargados de entregarle a Chase el premio MTV Movie Award a la mejor villana. Al recibir la distinción, la actriz sorprendió al público al imitar la voz de Samara y pronunciar una frase que se volvió recordada entre los fanáticos de la película: “Solo quiero decir que todos sufrirán. ¡Gracias, MTV!”.
El video volvió a captar atención después de la detención de Combs en septiembre de 2024. El artista fue imputado por tráfico sexual, conspiración para el crimen organizado y transporte con fines de prostitución.
Además, una acusación formal de 14 páginas señaló que sus fiestas privadas formaban parte de las pruebas reunidas por la investigación y sostuvo que el músico “abusó, amenazó y coaccionó a mujeres y otras personas a su alrededor” durante décadas.