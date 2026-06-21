Qué deberías hacer antes de las 9 de la mañana después de los 50 años, según los expertos

Además del movimiento, tomar un vaso de agua antes del café es un hábito innegociable. Con los años, la sensación de sed disminuye, lo que aumenta el riesgo de deshidratación. Bonci explicó que "comenzar el día con agua repone y restaura los niveles de líquido, beneficiando al cuerpo y al cerebro". Una vez cumplido este paso, el café está más que permitido, ya que la cafeína se asocia con la prevención del deterioro cognitivo.