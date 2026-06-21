Qué deberías hacer antes de las 9 de la mañana después de los 50 años, según los expertos

Resumen para apurados
- Expertas en nutrición detallan en EatingWell hábitos matutinos clave antes de las 9:00 para personas mayores de 50 años, con el fin de proteger su salud ósea y cerebral.
- La rutina propuesta incluye realizar estiramientos suaves, hidratarse antes de tomar café, exponerse al sol matutino y consumir un desayuno planificado rico en proteínas.
- La adopción de estos hábitos busca mitigar los cambios hormonales de la menopausia, promoviendo un envejecimiento activo, saludable y con mayor bienestar a largo plazo.
Llegar a las cinco décadas es un motivo de celebración y el inicio de una etapa ideal para redescubrirse. Lejos de los viejos mitos sobre el envejecimiento, las mujeres de hoy viven sus mejores años viajando, cambiando de carrera y disfrutando de su independencia. Sin embargo, para mantener ese ritmo y vitalidad, la clave está en construir una base sólida desde la primera hora de la mañana.
Un artículo publicado en el medio especializado EatingWell reunió el consejo de varias expertas en nutrición que ya pasaron los 50 años. Ellas coinciden en que la salud ósea y cerebral deben convertirse en prioridades. Al respecto, la dietista registrada Frances Largeman-Roth señaló: "Podés sentirte tan capaz y enérgica a los 50 como a los 30, siempre y cuando cuides tu cuerpo y manejes el estrés".
Despertar el cuerpo y asegurar la hidratación
El primer paso recomendado al salir de la cama es un estiramiento suave. La flexibilidad y la movilidad son esenciales para proteger la estructura corporal y prevenir lesiones a largo plazo. "El estiramiento es importante a todas las edades. Establece el escenario para proteger nuestra estructura de soporte a medida que envejecemos. Si no lo usamos, lo perdemos", advirtió la especialista en dietética deportiva Leslie Bonci.
Además del movimiento, tomar un vaso de agua antes del café es un hábito innegociable. Con los años, la sensación de sed disminuye, lo que aumenta el riesgo de deshidratación. Bonci explicó que "comenzar el día con agua repone y restaura los niveles de líquido, beneficiando al cuerpo y al cerebro". Una vez cumplido este paso, el café está más que permitido, ya que la cafeína se asocia con la prevención del deterioro cognitivo.
Un poco de sol y movimiento matutino
Aprovechar las primeras horas de luz natural tiene un impacto directo en el estado de ánimo y en la regulación del sueño. La experta Toby Amidor compartió su propia rutina: "Cada mañana me levanto temprano para pasear a mis perros y dejo el teléfono en casa. Voy cuando sale el sol para poder estar en el momento, apreciar la naturaleza y enfocarme en la positividad".
El movimiento matutino también ayuda a sobrellevar los cambios hormonales de la perimenopausia y la menopausia, protegiendo los músculos y los huesos. Sobre esto, Largeman-Roth, comentó: "La mayoría de las mañanas bajo al sótano para una clase de spinning o un entrenamiento de fuerza. Mantener mi corazón sano y mis huesos y músculos fuertes es importante para mi salud y mi equilibrio".
El poder de un desayuno planificado
Sentarse a comer de forma consciente es otra de las claves para un envejecimiento saludable. No hace falta un banquete, pero sí asegurar nutrientes esenciales como proteínas, calcio y fibra. "No tengo un gran apetito por la mañana, pero me aseguro de incluir proteínas y productos frescos. Comenzar el día con fuerza nos mantiene saciados", sostuvo Bonci, quien destaca además el beneficio de las frutas para la salud intestinal.
Finalmente, anticipar las comidas del día ayuda a alimentar el cerebro y evitar elecciones poco saludables impulsadas por los cambios en el apetito. Las expertas sugieren incluir alimentos estratégicos como nueces o ciruelas pasas, que benefician la densidad ósea. La clave de esta etapa, concluyó Amidor, es buscar lo que realmente nos hace felices: "Este es el momento de encontrar la alegría en la vida, incluso en las cosas más pequeñas".