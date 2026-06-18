¿Sentadillas o caminata? Cuál es el ejercicio más efectivo para activar el cuerpo después de pasar horas sentado, según la ciencia

El ritmo acelerado de la vida cotidiana, sumado a las obligaciones laborales y personales, suele dificultar la asistencia regular a un gimnasio o a clases de entrenamiento. Sin embargo, la falta de espacio en la agenda diaria no representa un impedimento definitivo para mantenerse activo. Ejercicios básicos como la caminata y las sentadillas destacan por su simplicidad y efectividad, planteando el interrogante de cuál resulta más beneficioso tras una jornada prolongada en el escritorio.