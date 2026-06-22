Servicios: la SAT lanzó el operativo "Ciudad Seca" para optimizar el agua y las cloacas en Yerba Buena

Resumen para apurados
- La SAT lanzó esta semana el operativo "Ciudad Seca" en Yerba Buena, Tucumán, para reparar fugas de agua y desbordes cloacales y optimizar la red ante el aumento del consumo.
- El despliegue incluye 11 camiones y cinco cuadrillas en la avenida Perón. Previamente, la SAT perforó pozos en Cebil Redondo y obras en Río Muerto para estabilizar el suministro.
- La obra busca responder a reclamos vecinales históricos y mitigar el impacto del desordenado crecimiento inmobiliario de la zona, previniendo futuros colapsos del sistema.
Con el objetivo de atacar de manera integral las pérdidas de agua y los desbordes cloacales, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) puso en marcha en Yerba Buena el operativo denominado “Ciudad Seca”. La intervención técnica se concentra en las arterias paralelas y transversales a la avenida Perón, una de las zonas de mayor crecimiento comercial y residencial de la "Ciudad Jardín".
El despliegue cuenta con una logística de cinco cuadrillas de trabajo y 11 camiones desobstructores que realizan tareas de limpieza y mantenimiento preventivo. Según explicaron desde la empresa, los trabajos buscan optimizar la red de distribución para reducir la pérdida de presión y evitar colapsos en el sistema cloacal ante futuras tormentas o picos de consumo.
El diagnóstico oficial
Durante una recorrida por las obras, el presidente de la SAT, Marcelo Caponio, trazó un balance sobre la situación del municipio. “Cuando iniciamos la gestión había graves problemas en Yerba Buena. Actualmente, el problema del suministro de agua se encuentra totalmente solucionado”, aseguró el funcionario.
Caponio fundamentó su afirmación al mencionar las inversiones estructurales recientes. “En Cebil Redondo se perforaron cinco nuevos pozos y, junto a la obra de Río Muerto y otras nuevas perforaciones, hoy contamos con un muy buen suministro. Con este operativo venimos a solucionar los inconvenientes menores que aún persisten”, detalló.
Crecimiento y falta de planificación
El operativo contó con el acompañamiento del fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano, quien puso el foco en el desafío que representa para la infraestructura el auge inmobiliario de la zona. “La ciudad ha crecido de manera exponencial y, en muchos casos, de forma no planificada y desorganizada. Eso genera problemas en distintas arterias que hoy requieren soluciones concretas”, analizó.
Ferrazzano destacó que la intervención de la SAT responde a requerimientos vecinales históricos. Por su parte, Caponio recordó que este plan de trabajo forma parte de las directivas del gobernador Osvaldo Jaldo para mejorar la prestación de servicios básicos en toda la provincia.
Los trabajos continuarán durante los próximos días en diferentes sectores estratégicos de Yerba Buena, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución ante la presencia de equipos pesados y personal trabajando en la calzada.