Servicios: la SAT lanzó el operativo "Ciudad Seca" para optimizar el agua y las cloacas en Yerba Buena

Crecimiento y falta de planificación

El operativo contó con el acompañamiento del fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano, quien puso el foco en el desafío que representa para la infraestructura el auge inmobiliario de la zona. “La ciudad ha crecido de manera exponencial y, en muchos casos, de forma no planificada y desorganizada. Eso genera problemas en distintas arterias que hoy requieren soluciones concretas”, analizó.