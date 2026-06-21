Seguridad

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques este año”

Cuatro personas perdieron la vida ayer en un accidente en Leales. Los vecinos de la zona aseguran que la escena se repite todo el tiempo.

PELIGRO. La salida de la rastra cañera en el km 1.251 de la ruta 9, el punto exacto donde se produjo el choque que conmocionó a la provincia. la gaceta / fotos de analía jaramillo
PELIGRO. La salida de la rastra cañera en el km 1.251 de la ruta 9, el punto exacto donde se produjo el choque que conmocionó a la provincia. la gaceta / fotos de analía jaramillo
Por Gonzalo Vera y Belén Castellano 21 Junio 2026

Resumen para apurados

  • Cuatro personas murieron ayer en un choque con una rastra cañera en el kilómetro 1.251 de la ruta 9, en Leales, Tucumán, debido a la peligrosidad de la zona.
  • El siniestro ocurrió por la salida de una rastra cañera. Vecinos de la zona denunciaron que el peligro es constante y que ya se registraron unos diez choques este año.
  • La tragedia reaviva los reclamos por la falta de seguridad vial en la ruta 9 y presiona a las autoridades para que implementen controles urgentes que eviten más muertes.
Resumen generado con IA

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