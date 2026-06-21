Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques este año”

Resumen para apurados
- Cuatro personas murieron ayer en un choque con una rastra cañera en el kilómetro 1.251 de la ruta 9, en Leales, Tucumán, debido a la peligrosidad de la zona.
- El siniestro ocurrió por la salida de una rastra cañera. Vecinos de la zona denunciaron que el peligro es constante y que ya se registraron unos diez choques este año.
- La tragedia reaviva los reclamos por la falta de seguridad vial en la ruta 9 y presiona a las autoridades para que implementen controles urgentes que eviten más muertes.
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