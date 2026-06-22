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Ola polar en Tucumán: ¿hasta cuándo durará el frío en la provincia?

Este lunes rige la alerta térmica por frío extremo, panorama que se repite en muchas provincias del país pero que cambiará rápidamente en Tucumán.

¿Hasta cuándo durará el frío en la provincia?
¿Hasta cuándo durará el frío en la provincia? (Imagen Web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por frío extremo este lunes en Tucumán debido al ingreso de una masa de aire polar que afecta a gran parte de Argentina.
  • El lunes registra lloviznas y máximas de 14°C, pero a diferencia del resto del país, la provincia tendrá una recomposición térmica más veloz con cielos despejados luego.
  • A partir del martes el clima mejorará alcanzando los 17°C hacia el fin de semana, aunque se prevén madrugadas muy frías de hasta 4°C que exigirán mantener el uso de abrigo.
Resumen generado con IA

El cielo nublado y la necesidad de llevar varias capas de abrigo anunciaron las heladas que ahora marcan la jornada del lunes, pero que no continuarán por mucho tiempo en Tucumán. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura media en la provincia se mantendrá cercana a los 12°C, mientras que en la parte más occidental del país, el clima marcará descensos hasta las 0°C en áreas cordilleranas.

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El Servicio Meteorológico Nacional publicó su pronóstico semanal en el que advirtió que gran parte del territorio nacional no superará la marca de 18°C en esta semana de bajas temperaturas, generadas por el ingreso de una masa de aire frío que ocasionará mínimas de forma generalizada. A la vez, se establecerá un ambiente estable y con poca nubosidad, lo que limitará las precipitaciones por este período.

El frío se instala en Tucumán este lunes 

Aunque la mayor parte del suelo argentino registra valores que continuarán en descenso, en Tucumán la recomposición térmica se registrará el mismo día en que el resto de las provincias sufrirá las marcas mínimas más bajas del período. En nuestra provincia se establecerán las temperaturas más cálidas de la semana.

De acuerdo con el SMN, este lunes será la jornada más fría de la semana, con condiciones inestables que provocarán lloviznas durante la tarde, hasta las 18 horas. El registro térmico máximo será de 14°C y descenderá a 9°C por la noche con mínimas probabilidades de lluvia, panorama que se repetirá el resto de la semana.

Cuándo llegará el alivio térmico en la provincia 

El martes el tiempo comenzará a recomponerse, con una mañana fría que marcará los 8°C pero que luego alcanzará los 15°C durante la tarde, a la vez que el cielo empezará a abrirse para dar paso a los primeros rayos de sol de la semana. Para el miércoles y con un clima más estable, la máxima alcanzará los 17°C, después descenderá a 16°C el jueves y el viernes, se mantendrá en esos parámetros el sábado y posteriormente subirá a 17°C para el domingo.

Sin embargo, las mañanas y madrugadas aún se mantendrán frías. Para quienes comienzan temprano su jornada, el abrigo será primordial ya que las primeras horas del día se mantendrán en los 5°C el miércoles y el jueves descenderán a 4°C. La recomposición llegará el viernes con 6°C para luego subir a 7°C durante el fin de semana. La estabilidad en el ambiente y la escasa nubosidad harán que el sol esté presente en la mayor parte de la semana.

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