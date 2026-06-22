Ola polar en Tucumán: ¿hasta cuándo durará el frío en la provincia?

Cuándo llegará el alivio térmico en la provincia

El martes el tiempo comenzará a recomponerse, con una mañana fría que marcará los 8°C pero que luego alcanzará los 15°C durante la tarde, a la vez que el cielo empezará a abrirse para dar paso a los primeros rayos de sol de la semana. Para el miércoles y con un clima más estable, la máxima alcanzará los 17°C, después descenderá a 16°C el jueves y el viernes, se mantendrá en esos parámetros el sábado y posteriormente subirá a 17°C para el domingo.