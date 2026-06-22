Encontraron a Raúl "Raulito" Cossio: un gendarme lo reconoció en la terminal de ómnibus

La angustia que atravesaba a la familia de Raúl "Raulito" Cossio llegó a su fin este lunes, cuando el hombre de 36 años fue encontrado en la terminal de ómnibus de San Miguel de Tucumán. Fue un gendarme quien lo reconoció a partir de los afiches de búsqueda que circulaban en redes sociales y medios de comunicación.