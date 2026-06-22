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Encontraron a Raúl "Raulito" Cossio: un gendarme lo reconoció en la terminal de ómnibus

El hombre de 36 años, intensamente buscado desde el viernes, fue hallado este lunes en la estación de colectivos de la capital tucumana.

RAÚL COSSIO estaba desaparecido desde el viernes.
RAÚL COSSIO estaba desaparecido desde el viernes.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un gendarme halló este lunes a Raúl Cossio, desaparecido desde el viernes, en la terminal de ómnibus de Tucumán tras reconocerlo por afiches de búsqueda en redes sociales.
  • Cossio, de 36 años, se dirigía al centro a ver a su primo el viernes cuando se perdió el contacto. Ante su ausencia, la Dirección de Trata de Personas formalizó la búsqueda.
  • El hallazgo trae alivio a su familia tras días de angustia. Cossio fue trasladado a Yerba Buena para reencontrarse con ellos, cerrando con éxito el operativo de localización.
Resumen generado con IA

La angustia que atravesaba a la familia de Raúl "Raulito" Cossio llegó a su fin este lunes, cuando el hombre de 36 años fue encontrado en la terminal de ómnibus de San Miguel de Tucumán. Fue un gendarme quien lo reconoció a partir de los afiches de búsqueda que circulaban en redes sociales y medios de comunicación.

Según informó la hermana del hombre a LA GACETA, Raúl fue trasladado a la comisaría de Yerba Buena y luego se recontrará con su familia, que en las últimas horas había elevado una denuncia formal por su desaparición.

Raúl Cossio había sido visto por última vez el viernes alrededor de las 17 horas, cuando salió de su domicilio con la intención de dirigirse al centro de la capital tucumana para encontrarse con un primo. Desde entonces, no había vuelto a comunicarse con su familia ni se tenían noticias sobre su paradero.

La preocupación creció con el correr de los días y llevó a que este domingo personal de la Dirección de Trata de Personas se presentara en el domicilio familiar para formalizar la búsqueda y avanzar con las actuaciones correspondientes.

"Desapareció el viernes. Iba a ir al centro a encontrarse con un primo mío. Hoy vinieron a la casa desde Trata de Personas para formalizar la búsqueda", había expresado la familaia en declaraciones a LA GACETA.

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