Política

El precio del boleto en la capital continuará en $1.250 por unos días más

Por una cuestión de formas, se aplazará hacia el final de la semana la suba que se aprobó para que el viaje suba a $1.700.

SUBE. La ordenanza sería promulgada apenas se informe al Municipio.
SUBE. La ordenanza sería promulgada apenas se informe al Municipio.
Hace 1 Hs

A pesar de que el Concejo Deliberante autorizó la suba del boleto urbano a $1.700 y que el Ejecutivo Municipal anunció que el nuevo valor entraría en vigencia a partir de hoy, el precio del pasaje en San Miguel de Tucumán se mantendrá en $1.250 unos días más por una cuestión de formas. Ocurre que el debate del cuerpo legislativo pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, por lo que no hubo una comunicación oficial sobre la sanción a la Municipalidad que conduce Rossana Chahla.

En una votación reñida de nueve votos a favor y ocho en contra, el Concejo que preside el edil Fernando Juri aprobó el pasado jueves un incremento del 36% en el precio del pasaje de colectivos. La jefa municipal, en tanto, reconoció al día siguiente que el aumento “es un golpe al bolsillo del trabajador”, pero remarcó que se trata de “un servicio esencial”. En ese sentido, aseguró que la ordenanza sería promulgada apenas se comunique al Municipio, por lo que anunció que hoy ya estaría vigente.

Fuentes oficiales, sin embargo, aclararon a LA GACETA que aunque se mantiene la decisión política de promulgar el incremento autorizado apenas se comunique a la Intendencia, advirtieron que la promulgación se aplazará por una cuestión de formas dado que aún no finalizó la sesión. Como el debate culminará el martes y hay que hacer una comunicación al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) para la actualización de las validadoras, se estima que el nuevo precio podría estar vigente jueves o viernes dado que el trámite tiene ciertas demoras.

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En el Gobierno de la Provincia, en tanto, las fuentes consultadas explicaron que no está previsto que los precios de los viajes interurbanos y rurales sufran modificaciones hasta tanto no se promulgue la nueva tarifa urbana en San Miguel de Tucumán. Se indicó que, una vez que eso suceda, se hará un análisis para la actualización de los valores.

Voces del debate

En la sesión del jueves, los ediles dedicaron gran parte de los argumentos a reprochar las fallas del transporte. El presidente de la comisión que estudió el aumento, José María Franco (PJ) remarcó que, aunque “duele, molesta e incomoda”, el incremento se volvía necesario para que las empresas tengan rentabilidad y el servicio no se detenga.

El edil advirtió que la suba “es para sostener el servicio, no para mejorarlo”. “Un 35% no es, dada la crisis económica que tenemos, algo tan grave. Pedían mucho más los empresarios. ¿Queremos exigirles mejoras? Propongan el cambio del dictamen; pongamos a $2.400 el boleto y mañana salgamos a fiscalizar. Ahora, hoy, el precio no es para eso”, planteó.

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El concejal de Libres del Sur, Gastón Gómez, pidió que se trabaje en una solución definitiva. “El servicio es deficiente y está colapsado. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando que el Ejecutivo envíe los pliegos?”, cuestionó.

También se expresó Cristian Abel (Acción Vecinal), que defendió que la cifra de $1.700 “es razonable”. “Sin dudas que el servicio no es bueno. Y no vamos a solucionar los problemas del transporte con el aumento. Porque la solución, si bien es del municipio, también es de la Provincia, porque el servicio tiene que ser unificado”, opinó.

En contra votó el radical Gustavo Cobos, quien planteó que un trabajador gana en promedio $850.000 por mes. “Con el nuevo boleto, una persona que tenga que hacer dos viajes diarios va a gastar $74.800 por mes, y esa plata significa el 9% de su sueldo. Si a eso le sumamos el grupo familiar que también tenga que viajar, tiene un impacto que no es menor”, sostuvo.

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