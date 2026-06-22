El precio del boleto en la capital continuará en $1.250 por unos días más

A pesar de que el Concejo Deliberante autorizó la suba del boleto urbano a $1.700 y que el Ejecutivo Municipal anunció que el nuevo valor entraría en vigencia a partir de hoy, el precio del pasaje en San Miguel de Tucumán se mantendrá en $1.250 unos días más por una cuestión de formas. Ocurre que el debate del cuerpo legislativo pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, por lo que no hubo una comunicación oficial sobre la sanción a la Municipalidad que conduce Rossana Chahla.