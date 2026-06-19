La SAT realizó el operativo “Ciudad Seca” en los barrios Victoria y Ciudadela Sur

Resumen para apurados
- La SAT realizó el operativo 'Ciudad Seca' para desobstruir la red cloacal en los barrios Victoria y Ciudadela Sur de Tucumán, buscando optimizar el servicio para los usuarios.
- Los trabajos, ejecutados por cuadrillas especializadas con equipos pesados, forman parte de un plan de dos años junto a la provincia que ya incluyó la creación de nuevos pozos.
- Con estas obras se prevén soluciones definitivas a problemas históricos. Además, la SAT iniciará acciones legales por el constante robo de tapas de registro en la zona.
La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) llevó adelante un importante operativo de limpieza y desobstrucción en las principales arterias de la red cloacal de los barrios Victoria y Ciudadela Sur.
Los trabajos se desarrollaron en el sector comprendido entre Av. Alem, Av. Independencia, Frías Silva y Matheu, donde cuadrillas especializadas y equipos de gran porte ejecutaron tareas destinadas a optimizar el funcionamiento del sistema cloacal y prevenir inconvenientes que puedan afectar a los usuarios.
Operativo integral
En el marco del operativo, el presidente de la SAT, Marcelo Caponio, destacó la importancia de estas intervenciones y el trabajo sostenido que viene realizando la empresa para dar respuesta a las demandas de la comunidad.
“Estos son operativos muy importantes que se realizan. Venimos trabajando junto al gobernador Osvaldo Jaldo desde hace dos años para brindar soluciones concretas a los tucumanos. En materia de agua potable, hemos avanzado dando respuestas a los problemas de abastecimiento en distintos puntos de la provincia. De hecho, en esta zona ya se ejecutaron dos nuevos pozos, uno en calle Juan B. Terán y otro en la Quinta Agronómica, que permitieron mejorar el suministro para los vecinos”, detalló.
Mejoras, mantenimiento y acciones legales
En este sentido explicó que el operativo permite detectar cuáles son los problemas que presenta la red para poder realizar las obras correspondientes y continuar avanzando con este operativo de Ciudad Seca.
“Estas son tareas que durante gestiones anteriores no se realizaban y que hoy se están ejecutando con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y brindar soluciones definitivas a problemáticas históricas. Con estas y otras acciones, seguimos trabajando para mejorar la calidad de los servicios y dar respuestas concretas a cada tucumano”, expresó Caponio.
Asimismo, el presidente de la empresa comentó que se impulsarán acciones legales ante el permanente robo de las tapas de las bocas de registro, una situación que perjudica las tareas de mantenimiento y el correcto funcionamiento de las redes cloacales.