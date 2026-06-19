La SAT realizó el operativo “Ciudad Seca” en los barrios Victoria y Ciudadela Sur

“Estos son operativos muy importantes que se realizan. Venimos trabajando junto al gobernador Osvaldo Jaldo desde hace dos años para brindar soluciones concretas a los tucumanos. En materia de agua potable, hemos avanzado dando respuestas a los problemas de abastecimiento en distintos puntos de la provincia. De hecho, en esta zona ya se ejecutaron dos nuevos pozos, uno en calle Juan B. Terán y otro en la Quinta Agronómica, que permitieron mejorar el suministro para los vecinos”, detalló.