Canelada y Cobos criticaron a la SAT tras reconocer pérdidas en la red de la capital

Los concejales advirtieron que la SAT no puede limitarse a informar que se encuentra “evaluando los pasos a seguir”. “La empresa tiene que explicar desde cuándo conoce esta falla, cuántas veces intentó repararla, por qué no pudo resolverla hasta ahora y cuál es el riesgo real para el servicio. No alcanza con avisar que podría faltar agua: tienen que hacerse cargo de cómo se llegó a esta situación”, plantearon.