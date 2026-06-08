Canelada y Cobos: “La SAT no solo ignora a los vecinos; ahora también incumple órdenes judiciales”

“La sentencia fue un paso importante, pero no alcanza con ganar un amparo si después la empresa no hace lo que la Justicia le ordena. Un vecino que no tiene agua o que vive con un servicio deficiente no debería tener que convertirse en abogado, gestor y auditor de la SAT. Primero reclama, después espera, después vuelve a reclamar, después va a la Justicia, gana el amparo y aun así tiene que volver a tribunales para denunciar que la empresa no cumplió. Eso es inaceptable”, afirmó Canelada.