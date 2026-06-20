Política

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

La Provincia contestó la demanda interpuesta por el partido "Juntos Podemos", aliado al PJ. Los antecedentes previos a 2019 y a 2023, dos claves en la causa.

CASA DE GOBIERNO / SEDE DEL PODER EJECUTIVO. FOTO DE ARCHIVO LA GACETA
CASA DE GOBIERNO / SEDE DEL PODER EJECUTIVO. FOTO DE ARCHIVO LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán ratificó judicialmente su potestad para fijar la fecha de las elecciones provinciales, al responder una demanda del partido aliado Juntos Podemos.
  • La contestación oficial se basa en los antecedentes electorales de los comicios de 2019 y 2023, defendiendo la autonomía provincial frente al recurso presentado por el PJ.
  • La resolución de este conflicto judicial definirá las reglas de juego y el calendario electoral de Tucumán para los próximos comicios, impactando la estrategia del PJ.
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