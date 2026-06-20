El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán ratificó judicialmente su potestad para fijar la fecha de las elecciones provinciales, al responder una demanda del partido aliado Juntos Podemos.
- La contestación oficial se basa en los antecedentes electorales de los comicios de 2019 y 2023, defendiendo la autonomía provincial frente al recurso presentado por el PJ.
- La resolución de este conflicto judicial definirá las reglas de juego y el calendario electoral de Tucumán para los próximos comicios, impactando la estrategia del PJ.
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