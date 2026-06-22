El gobierno de Milei autorizó toma de deuda por hasta U$S5.000 millones mediante decreto

Entre los activos excluidos de eventuales ejecuciones se encuentran las reservas y cuentas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los bienes de dominio público, los activos destinados a servicios públicos esenciales, los bienes de misiones diplomáticas y consulares, los recursos vinculados a la recaudación de impuestos y regalías, los bienes militares y el patrimonio cultural del país.