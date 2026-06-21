Política

Milei centró su discurso en Belgrano y evitó la confrontación política en Rosario

El Presidente encabezó el acto por el Día de la Bandera sin referencias a la coyuntura. La jornada también estuvo marcada por los gestos hacia Villarruel y el mensaje de Pullaro.

EN ROSARIO. El presidente Javier Milei participó del acto y reivindicó a Belgrano como el “primer intelectual liberal económico argentino. Prensa Presidencia
EN ROSARIO. El presidente Javier Milei participó del acto y reivindicó a Belgrano como el “primer intelectual liberal económico argentino. Prensa Presidencia
Hace 3 Hs

El presidente Javier Milei encabezó ayer el acto central por el Día de la Bandera en Rosario con un discurso breve, transmitido por cadena nacional, en el que dejó de lado las referencias a la actualidad política y económica para concentrarse casi exclusivamente en la figura de Manuel Belgrano. Tras la ceremonia, abandonó la ciudad de la misma forma en que había llegado: en helicóptero y sin mantener contacto con la prensa.

La expectativa estaba puesta en un eventual mensaje con definiciones sobre la situación económica o el escenario político nacional, en una fecha de alto simbolismo para Rosario. Sin embargo, el mandatario optó por una intervención despolitizada, enfocada en el proceso histórico que dio origen a la bandera argentina y en el pensamiento del prócer.

Durante su exposición, Milei repasó los acontecimientos de 1812 vinculados a la creación de la enseña nacional. Recordó que Belgrano impulsó la necesidad de diferenciar a los ejércitos revolucionarios mediante símbolos propios y ubicó la creación de la bandera el 27 de febrero de ese año, frente al río Paraná, durante la instalación de las baterías Libertad e Independencia.

En ese contexto, citó un fragmento de una carta atribuida a Belgrano: “Las banderas de nuestros enemigos son las que hasta ahora hemos usado. Parece que aún no hemos roto las cadenas de la esclavitud”, expresó el Presidente, antes de pedir que cesaran los cánticos del público para continuar con su exposición.

Además del repaso histórico, el mandatario incorporó una interpretación económica sobre el pensamiento del creador de la bandera. Lo definió como un reformista ilustrado y sostuvo que fue un precursor de las ideas liberales en el Río de la Plata, al cuestionar el mercantilismo y promover la competencia, la propiedad privada y conceptos inspirados en Adam Smith y los fisiócratas.

En ese sentido, afirmó que Belgrano puede ser considerado “el primer intelectual liberal económico argentino” y vinculó sus ideas con conceptos como la circulación monetaria, el valor de los bienes, la percepción del consumidor y la inflación, uno de los pocos temas de actualidad que mencionó durante su discurso.

Gestos políticos

La ceremonia también dejó señales políticas. Al llegar al Monumento Nacional a la Bandera, Milei saludó afectuosamente a los integrantes de su gabinete, aunque la transmisión oficial no mostró un saludo con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Entre los funcionarios presentes estuvieron el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el vicecanciller Pablo Quirno y la senadora nacional Patricia Bullrich.

Otro de los gestos que dejó la jornada fue el abrazo entre Karina Milei y Adorni, una nueva señal de respaldo político hacia el jefe de Gabinete, quien atraviesa cuestionamientos por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

En contraste, Javier Milei evitó cruzarse públicamente con Villarruel, que siguió el acto desde el sector destinado a las autoridades provinciales, separado del resto de la comitiva nacional. La última actividad oficial compartida entre ambos había sido la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 1 de marzo. Desde entonces, la relación entre ambos continuó deteriorándose y la vicepresidenta dejó de participar de las principales actividades del Gobierno.

El mensaje de Pullaro

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también tomó la palabra durante la ceremonia y destacó la figura de Manuel Belgrano con un mensaje que rápidamente generó interpretaciones políticas. “Manuel Belgrano no era un hombre que pertenecía a un bando, era un hombre que pertenecía a la patria. Donó su fortuna para fundar escuelas, cuando otros trabajaban para enriquecerse”, expresó.

Luego profundizó esa caracterización del prócer. “Él pensaba en los que quedaban afuera, le obsesionaba una idea revolucionaria para esos tiempos: que la libertad sin educación era una trampa”, afirmó.

El mandatario santafesino también dedicó unas palabras al Presidente y destacó el acompañamiento del Gobierno nacional en la lucha contra la violencia en Rosario. “Señor Presidente, usted, con sus funcionarios, estuvieron en el momento más duro que vivió Rosario”, señaló.

Finalmente, Pullaro valoró el trabajo conjunto en materia de seguridad y agradeció especialmente la labor de Patricia Bullrich y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “Hoy sentimos realmente que estamos recuperando la paz y el orden que nos habían prometido; recuperamos la seguridad y además construimos infraestructura productiva porque estamos convencidos que el orden sin progreso no alcanza”, concluyó.

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