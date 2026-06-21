Milei centró su discurso en Belgrano y evitó la confrontación política en Rosario

El presidente Javier Milei encabezó ayer el acto central por el Día de la Bandera en Rosario con un discurso breve, transmitido por cadena nacional, en el que dejó de lado las referencias a la actualidad política y económica para concentrarse casi exclusivamente en la figura de Manuel Belgrano. Tras la ceremonia, abandonó la ciudad de la misma forma en que había llegado: en helicóptero y sin mantener contacto con la prensa.