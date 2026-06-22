Nuevo DNI electrónico: para qué sirve el chip que tiene incorporado

Además de un nuevo diseño, con nuevo material y ordenamiento de los datos, la novedad que presenta el DNI digital tiene que ver con la tecnología que incorpora. El documento, fabricado en policarbonato, tiene un chip integrado y un código QR. Quienes deseen obtener el nuevo ejemplar, podrán hacerlo, pero los documentos actuales siguen teniendo vigencia hasta la fecha de su vencimiento.