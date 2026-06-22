Nuevo DNI electrónico: para qué sirve el chip que tiene incorporado

Resumen para apurados
- En febrero, el Renaper lanzó en Argentina el nuevo DNI electrónico con chip y biometría para prevenir estafas y agilizar trámites y controles fronterizos.
- Hecho de policarbonato, el documento suma un chip contactless y tres niveles de seguridad. El trámite es opcional, ya que las tarjetas actuales rigen hasta vencer.
- Esta tecnología facilitará la integración con ecosistemas digitales, permitiendo en el futuro gestiones no presenciales seguras y controles migratorios más rápidos.
Desde febrero de este año puede tramitarse el nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico, aprobado por el Registro Nacional de las Personas (Renaper). El nuevo identificador busca modernizar el uso de la documentación personal con tecnología que previene las estafas e implementa mejores estándares de seguridad.
Además de un nuevo diseño, con nuevo material y ordenamiento de los datos, la novedad que presenta el DNI digital tiene que ver con la tecnología que incorpora. El documento, fabricado en policarbonato, tiene un chip integrado y un código QR. Quienes deseen obtener el nuevo ejemplar, podrán hacerlo, pero los documentos actuales siguen teniendo vigencia hasta la fecha de su vencimiento.
Chip y nueva tecnología en el DNI electrónico
El nuevo DNI electrónico permite hacer una verificación electrónica del documento y sirve para hacer viajes por el Mercosur. Contiene datos biográficos y biométricos y una firma digital para una futura integración con ecosistemas de identidad digital. Pero la parte más llamativa es el chip contactless –tecnología sin contacto– que permite operar con lectores de NFC desde un celular.
El chip electrónico busca aumentar la seguridad de tu documento. Es seguro, protege tus datos, evita falsificaciones y agiliza los controles. Toda esta tecnología aporta a aumentar la confianza y aceptación en el exterior. La función del chip es guardar esos datos personales y biométricos de manera encriptada.
Funciones del chip en el DNI electrónico
En los aeropuertos, fronteras y organismos oficiales, el chip acelera los controles. Permite una lectura rápida y automática del documento, disminuyendo los tiempos de demora y dando más precisión.
Además, garantiza que el documento sea auténtico. El chip contiene claves digitales únicas que permiten verificar que el documento es original y emitido por un Estado y no una imitación.
Se trata de una tecnología que en el futuro habilitaría nuevas funciones en servicios digitales más seguros. Por ejemplo, podrá hacerse una verificación de identidad online, trámites sin presencia física y una autenticación robusta.
Tres niveles de seguridad en el DNI electrónico
Se aprobaron tres niveles de seguridad para el nuevo documento. El Nivel 1 supone medidas de seguridad visibles para el público. Son las medidas que puede verificar cualquier persona a simple vista como la impresión offset de alta calidad, el fondo de seguridad con patrones guilloché, el uso de tintas de alta resolución y colores seguros, o hologramas visibles, entre otros.
En el Nivel 2 de las medidas de seguridad se resguardan datos que solo pueden ver inspectores con herramientas básicas. Son medidas no visibles a simple vista, pero accesibles mediante herramientas sencillas como luz UV, lupa, lector simple o inclinación controlada. Consisten en tintas UV, microtexto, impresión iridiscente, técnicas especiales para las imágenes y más.
El Nivel 3, el último de todos, contiene características ocultas, complejas y no accesibles para controles comunes, sino para laboratorios forenses, organismos oficiales centrales y peritos especializados. Requieren equipamiento como microscopios, espectrómetros, lectores criptográficos o sistemas de autenticación digital para su lectura.