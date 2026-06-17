Anses: quiénes cobran este jueves 18 de junio con aumento, bono y aguinaldo

Resumen para apurados
- ANSES abona este jueves 18 de junio en Argentina los haberes a jubilados, pensionados y asignaciones (según terminación de DNI) con un aumento del 2,58%, aguinaldo y bono.
- El incremento del 2,58% responde a la movilidad por inflación. Los jubilados de la mínima perciben un bruto de $674.976,99 al sumar el haber, el medio aguinaldo y el bono extra.
- El pago busca mitigar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. Los beneficiarios ya pueden consultar los próximos montos con aumento previstos para julio de 2026.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cronograma de pagos correspondiente a junio de 2026. Este jueves 18 de junio recibirán sus haberes los beneficiarios cuyas terminaciones de DNI coincidan con las fechas establecidas por el organismo.
Anses: los grupos que cobran este jueves son
Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo con DNI terminado en 7.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 7.
Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 5.
Cuánto cobran los jubilados en junio de 2026
Durante junio, los jubilados y pensionados recibieron un incremento del 2,58%, correspondiente a la actualización por movilidad basada en la inflación.
Además, quienes perciben la jubilación mínima cobran este mes:
El haber mensual actualizado.
Un bono extraordinario de $70.000.
La primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como medio aguinaldo.
Con estos conceptos, un jubilado que percibe el haber mínimo recibe en junio un ingreso bruto de $674.976,99.
ANSES: aumento para AUH y asignaciones familiares
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares también cobran en junio con el aumento del 2,58%, en línea con la actualización mensual de las prestaciones sociales dispuesta por el Gobierno nacional.
Cómo consultar la fecha y lugar de cobro en ANSES
Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de pago, el lugar de cobro y el detalle de la liquidación ingresando a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Allí también es posible consultar los haberes, el bono extraordinario, el medio aguinaldo y cualquier descuento aplicado durante la liquidación correspondiente a junio.