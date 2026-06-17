Anses: quiénes cobran este jueves 18 de junio con aumento, bono y aguinaldo

ANSES: aumento para AUH y asignaciones familiares

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares también cobran en junio con el aumento del 2,58%, en línea con la actualización mensual de las prestaciones sociales dispuesta por el Gobierno nacional.