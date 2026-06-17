SociedadActualidad

Anses: quiénes cobran este jueves 18 de junio con aumento, bono y aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con el calendario de pagos de junio de 2026.

Anses: quiénes cobran este jueves 18 de junio
Anses: quiénes cobran este jueves 18 de junio (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES abona este jueves 18 de junio en Argentina los haberes a jubilados, pensionados y asignaciones (según terminación de DNI) con un aumento del 2,58%, aguinaldo y bono.
  • El incremento del 2,58% responde a la movilidad por inflación. Los jubilados de la mínima perciben un bruto de $674.976,99 al sumar el haber, el medio aguinaldo y el bono extra.
  • El pago busca mitigar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. Los beneficiarios ya pueden consultar los próximos montos con aumento previstos para julio de 2026.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cronograma de pagos correspondiente a junio de 2026. Este jueves 18 de junio recibirán sus haberes los beneficiarios cuyas terminaciones de DNI coincidan con las fechas establecidas por el organismo.

Anses: los grupos que cobran este jueves son

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo con DNI terminado en 7.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 7.

Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 5.

Vouchers Educativos Anses: enterate cuándo se cobra, los montos y cómo ver los resultados

Vouchers Educativos Anses: enterate cuándo se cobra, los montos y cómo ver los resultados

Cuánto cobran los jubilados en junio de 2026

Durante junio, los jubilados y pensionados recibieron un incremento del 2,58%, correspondiente a la actualización por movilidad basada en la inflación.

Además, quienes perciben la jubilación mínima cobran este mes:

El haber mensual actualizado.

Un bono extraordinario de $70.000.

La primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como medio aguinaldo.

Con estos conceptos, un jubilado que percibe el haber mínimo recibe en junio un ingreso bruto de $674.976,99.

Aumento Anses julio 2026: los nuevos montos de jubilaciones, pensiones y AUH

Aumento Anses julio 2026: los nuevos montos de jubilaciones, pensiones y AUH

ANSES: aumento para AUH y asignaciones familiares

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares también cobran en junio con el aumento del 2,58%, en línea con la actualización mensual de las prestaciones sociales dispuesta por el Gobierno nacional.

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro en ANSES

Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de pago, el lugar de cobro y el detalle de la liquidación ingresando a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Allí también es posible consultar los haberes, el bono extraordinario, el medio aguinaldo y cualquier descuento aplicado durante la liquidación correspondiente a junio.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vouchers educativos: Anses adelantó la fecha de cobro de los beneficiarios

Vouchers educativos: Anses adelantó la fecha de cobro de los beneficiarios

Vouchers Educativos: Anses confirmó las fechas de pago de junio y quiénes lo reciben

Vouchers Educativos: Anses confirmó las fechas de pago de junio y quiénes lo reciben

Cuenta DNI aumentó el reintegro: cuánto podés ahorrar por semana en comercios de cercanía

Cuenta DNI aumentó el reintegro: cuánto podés ahorrar por semana en comercios de cercanía

Anses confirmó los nuevos montos de AUH y SUAF para julio 2026: cuánto cobrará cada beneficiario

Anses confirmó los nuevos montos de AUH y SUAF para julio 2026: cuánto cobrará cada beneficiario

Montos AUH: Anses detalló cuánto se cobra tras el último aumento de junio

Montos AUH: Anses detalló cuánto se cobra tras el último aumento de junio

Lo más popular
“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia
1

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

Preocupación por el papá de Messi: ¿el motivo detrás de su llanto tras el gol ante Argelia?
2

Preocupación por el papá de Messi: ¿el motivo detrás de su llanto tras el gol ante Argelia?

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: Pasé unos días difíciles
3

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: "Pasé unos días difíciles"

En la UNT esperan un nuevo calendario de elecciones para elegir rector
4

En la UNT esperan un nuevo calendario de elecciones para elegir rector

Así se fue del estadio Antonela Roccuzzo, después del impactante debut de Messi en el Mundial 2026
5

Así se fue del estadio Antonela Roccuzzo, después del impactante debut de Messi en el Mundial 2026

Ranking notas premium
Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina
1

Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina

La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo
2

La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco
3

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política
4

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política

“Pato” Gentilini, el arquitecto musical del noroeste que eligió despedirse con una milonga
5

“Pato” Gentilini, el arquitecto musical del noroeste que eligió despedirse con una milonga

Más Noticias
Preocupación por el papá de Messi: ¿el motivo detrás de su llanto tras el gol ante Argelia?

Preocupación por el papá de Messi: ¿el motivo detrás de su llanto tras el gol ante Argelia?

Un responso por milonga para el adiós del Pato Gentilini

Un responso por milonga para el adiós del "Pato" Gentilini

Quién es Sofía Ferrari y por qué dice que la sostenibilidad dejó de ser una tendencia para convertirse en una condición para competir

Quién es Sofía Ferrari y por qué dice que la sostenibilidad dejó de ser una tendencia para convertirse en una condición para competir

Cuál es el paso previo e indispensable que deben tomar las empresas antes de automatizar procesos, según una dirigente de la Unión Industrial Tucumana

Cuál es el paso previo e indispensable que deben tomar las empresas antes de automatizar procesos, según una dirigente de la Unión Industrial Tucumana

En la UNT esperan un nuevo calendario de elecciones para elegir rector

En la UNT esperan un nuevo calendario de elecciones para elegir rector

Cambio radical del clima: pronostican tormentas y posible ciclogénesis en Argentina

Cambio radical del clima: pronostican tormentas y posible ciclogénesis en Argentina

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: Pasé unos días difíciles

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: "Pasé unos días difíciles"

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

Comentarios