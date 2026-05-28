Así es el nuevo DNI electrónico con chip y QR: quiénes deben actualizarlo

Resumen para apurados
- El Renaper lanzó en Argentina un nuevo DNI electrónico con chip y QR para elevar los estándares de seguridad internacional. Su tramitación ya es opcional para los ciudadanos.
- El cambio responde a normativas de la OACI. El nuevo documento de policarbonato incorpora un chip contactless y QR, y coexistirá de manera voluntaria con las tarjetas actuales.
- El DNI facilitará viajes en el Mercosur, agilizará trámites con firma digital y un lector NFC, y aumentará la confianza internacional al ser prácticamente infalsificable.
La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) acaba de aprobar el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. La herramienta promueve la actualización tecnológica de la tarjeta que permite acreditar la identidad de las personas humanas, y cuenta con funcionalidades innovadoras.
El nuevo DNI electrónico tendrá un nuevo diseño y podrá desempeñar nuevas funciones. Contará con medidas de seguridad que siguen las últimas indicaciones en el mundo y tendrá un chip propio y un código QR. La implementación fue publicada en la Disposición 55/2026 del Boletín Oficial.
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de las Naciones Unidas establece estándares y parámetros que deben cumplir los documentos de viaje en todo el mundo. Por ello y, en función de cumplir con esos estándares, se impulsó la adopción de nuevas tecnologías y características técnicas en los documentos emitidos por el Renaper.
¿Quiénes deben obtener el DNI electrónico?
El Renaper iniciará este año la emisión del DNI electrónico o eMRTD. Se trata de una nueva tarjeta de policarbonato que contiene un chip de lectura sin contacto. Aunque la actualización empezará a estar disponible, no es obligatoria ya que los documentos actuales continuarán siendo válidos. Quienes deseen acceder a los nuevos modelos, podrán hacerlo de forma voluntaria.
Entre las nuevas funcionalidades del DNI electrónico, están la verificación electrónica del documento, los datos biográficos y biométricos, el documento electrónico de viaje para el Mercosur, y la firma digital para una futura integración con el ecosistema de identidad digital. El chip será tipo contactless –sin contacto–, lo que permitirá operar con un lector NFC de un dispositivo móvil, según anunció la Secretaría del Interior.
DNI electrónico, más seguro
La Secretaría del Interior plantea que el nuevo DNI electrónico es más seguro para la identidad de los argentinos. Tiene un chip que protege los datos y evita falsificaciones; tecnología de policarbonato más resistente y duradera; mecanismos avanzados de autenticación utilizados en los países más desarrollados y protecciones criptográficas aprobadas por la OACI para documentos de viaje seguros.
La información y la foto quedan fundidas dentro del material, no pegadas ni impresas encima, por lo que se vuelve más difícil de falsificar o alterar. Permite agilizar los trámites oficiales. También se espera que, con la adaptación, el nuevo DNI electrónico genere más confianza y una mejor aceptación en el exterior.
Entre las funciones de aplicación práctica que tendrá, podrá utilizarse en aeropuertos, fronteras y organismos oficiales para permitir una lectura rápida y automática del documento. Junto al documento se incorporará también una aplicación móvil oficial del Renaper que permitirá validar la autenticidad del DNI sin conexión a Internet.