Opinión El abrazo de la conveniencia La aprobación del aumento del precio del viaje en ómnibus, el perpetuación del silencio legislativo y los movimientos políticos de la semana describen la vida pública provincial. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Federico Diego van Mameren Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco