Opinión

El abrazo de la conveniencia

El abrazo de la conveniencia

La aprobación del aumento del precio del viaje en ómnibus, el perpetuación del silencio legislativo y los movimientos políticos de la semana describen la vida pública provincial.

Federico Diego van Mameren
Por Federico Diego van Mameren Hace 1 Hs

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