Tucumán, lista para emitir el nuevo DNI electrónico y el pasaporte actualizado

El Gobierno de Tucumán confirmó que la provincia se encuentra en condiciones de comenzar a emitir el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y la versión actualizada del pasaporte argentino, tras haber completado la adecuación tecnológica del equipamiento y de los sistemas del Registro Civil en todo el territorio provincial.
El gobernador Osvaldo Jaldo fue informado esta mañana sobre los avances por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y la directora del Registro Civil, Carolina Bidegorry, quienes detallaron el proceso de modernización que se llevó adelante en articulación con organismos nacionales, en el marco de los recientes cambios anunciados por el Gobierno nacional en materia de documentación personal.
Los nuevos documentos incorporan estándares internacionales de seguridad y tecnología, con mayores medidas de protección de los datos personales y mejores condiciones para los trámites internacionales. En ese contexto, el ministro Amado explicó que Tucumán quedó habilitada para implementar el nuevo sistema gracias a un trabajo sostenido a lo largo del tiempo.
“Tucumán es una de las provincias que está en condiciones, después de un largo trabajo realizado desde hace mucho tiempo ya, por el equipamiento tecnológico que tenemos y todo lo que se trabajó con Nación, tanto en gobiernos anteriores como en el actual, de que las personas puedan acceder a los nuevos documentos de identidad y a los nuevos pasaportes, que tienen la posibilidad de ser más seguros y no puedan ser falsificados”, sostuvo el funcionario.
Amado remarcó además que los DNI y pasaportes actualmente en circulación mantienen plena validez hasta su fecha de vencimiento, descartando la necesidad de realizar canjes obligatorios.
Beneficio para los ciudadanos
Por su parte, la directora del Registro Civil destacó que la actualización tecnológica se implementó de manera integral en toda la provincia, como parte de una decisión política orientada a garantizar igualdad de acceso a los servicios públicos.
“Este trabajo que venimos realizando desde el año pasado, de actualización tecnológica, de equipamiento y de sistemas, se ha llevado a cabo a lo largo de toda la provincia. El gobernador Jaldo nos ha pedido que todo aquello que sea en beneficio de los ciudadanos se implemente desde el día que se pueda acá en Tucumán”, señaló Bidegorry.
La funcionaria precisó que el nuevo DNI y el nuevo pasaporte ya se toman en todas las delegaciones del Registro Civil, sin distinción geográfica. “Es indiferente que uno vaya a Tafí del Valle, a Ranchillos o a Villa Luján. En toda la provincia tenemos el equipamiento y la tecnología para tomar el nuevo DNI y el nuevo pasaporte”, afirmó.
Bidegorry aclaró que durante un período de transición convivirán distintos formatos de impresión, debido a que la producción de los documentos se realiza de manera simultánea con tecnología nueva y anterior. “Puede suceder que hoy nos tomemos un pasaporte y nos llegue en el formato anterior”, explicó, y reiteró que todos los documentos vigentes conservan su validez hasta el vencimiento.
Avances en digitalización
Durante el encuentro también se abordó el proceso de digitalización de actas registrales, que se implementa desde el año pasado por instrucción del gobernador. Actualmente, las actas de nacimiento, defunción, matrimonio y uniones convivenciales se emiten de manera digital, lo que permitió resolver situaciones que antes requerían la presencia física en las oficinas del Registro Civil.
“Ha sido una gran solución. Hemos podido resolver situaciones en frontera y en aeropuertos que antes no se podían”, destacó la directora del organismo.
Finalmente, adelantó que la digitalización se extenderá a los Juzgados de Paz, tras conversaciones iniciadas con la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Una vez completada la incorporación del equipamiento necesario, el sistema alcanzará a todo el interior provincial, incluso a dependencias que no pertenecen al Poder Ejecutivo.