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Nuevo DNI electrónico con chip: quiénes deben renovarlo en 2026 y cuánto cuesta el trámite

El Registro Nacional de las Personas comenzó a emitir el nuevo DNI electrónico con chip y código QR en todo el país. Conocé quiénes están obligados a renovarlo este año, cuáles son los valores vigentes y qué pasa con los documentos actuales.

Nuevo DNI con chip y código QR: quiénes tienen que actualizar el documento en 2026
Nuevo DNI con chip y código QR: quiénes tienen que actualizar el documento en 2026
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Renaper comenzó a emitir el nuevo DNI electrónico con chip en Argentina, el cual deberán renovar obligatoriamente en 2026 quienes lo hayan tramitado en el año 2011.
  • Los documentos actuales siguen vigentes hasta su vencimiento. El trámite general cuesta $10.000, mientras que el exprés y el instantáneo oscilan entre $26.000 y $57.000.
  • La incorporación de un chip sin contacto y código QR busca elevar los estándares de seguridad, dificultar la falsificación y agilizar la verificación de identidad en el país.
Resumen generado con IA

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) puso en marcha la emisión del nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico en todo el territorio argentino. La nueva versión incorpora tecnología destinada a reforzar la protección de los datos personales mediante un chip sin contacto y un código QR de seguridad.

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Desde el Gobierno nacional aclararon que los DNI que se encuentran actualmente en circulación continúan siendo válidos hasta la fecha de vencimiento impresa en el documento, por lo que no será necesario reemplazarlos de manera inmediata.

Quiénes deben renovar el DNI en 2026

La actualización obligatoria del DNI corresponde a los ciudadanos mayores de 14 años y debe realizarse cuando se cumplen 15 años desde la última emisión del documento.

Esto significa que durante 2026 deberán renovar el DNI aquellas personas que realizaron ese trámite en 2011.

Contar con un documento vigente resulta indispensable para realizar distintos trámites administrativos y gestiones ante organismos públicos y privados.

Cuánto cuesta tramitar el nuevo DNI electrónico

El Ministerio del Interior actualizó los valores para la emisión del nuevo DNI y para las renovaciones obligatorias.

Los costos vigentes son los siguientes:

  • Nuevo ejemplar o actualización de 5 y 14 años: $10.000.
  • Trámite exprés: $26.000.
  • Entrega en 24 horas: $41.000.
  • Trámite al instante en puestos habilitados: $57.000.
  • Primera identificación o actualización de datos para ciudadanos extranjeros: $20.000.

El nuevo documento busca fortalecer los estándares de seguridad e identificación de los ciudadanos mediante herramientas tecnológicas que dificultan la falsificación y permiten una verificación más eficiente de la identidad.

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