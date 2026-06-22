Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: a qué hora juegan, por dónde ver en vivo y todo lo que hay que saber

La selección argentina volverá a salir a la cancha este lunes para enfrentar a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 14 (hora argentina) en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas, y representa una gran oportunidad para que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni selle de manera anticipada su pase a los 16avos de final.