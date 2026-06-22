Copa del Mundo

Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: a qué hora juegan, por dónde ver en vivo y todo lo que hay que saber

La Selección Argentina afrontará este lunes un partido decisivo por la segunda fecha del Grupo J. El equipo de Lionel Scaloni buscará un triunfo que le permita asegurar su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Lionel Messi en la práctica previa al encuentro con Austria.
Lionel Messi en la práctica previa al encuentro con Austria.
Hace 2 Hs

La selección argentina volverá a salir a la cancha este lunes para enfrentar a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 14 (hora argentina) en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas, y representa una gran oportunidad para que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni selle de manera anticipada su pase a los 16avos de final.

La "Albiceleste" llega con confianza luego de la goleada por 3-0 sobre Argelia en el debut, mientras que Austria intentará recuperarse y sumar un resultado que le permita seguir con aspiraciones de avanzar de ronda.

A qué hora juega Argentina vs. Austria por el Mundial 2026 

El partido entre la Selección Argentina y Austria comenzará a las 14.00 (hora argentina) y se disputará en el Dallas Stadium de Arlington, una de las sedes del Mundial 2026.

Por dónde ver Argentina vs. Austria en vivo

El encuentro podrá verse en vivo a través de TyC Sports, Amazon Prime Video, Claro 4K, Telefe, mitelefe.com, TV Pública, Flow, CCC GO, TyC Sports y TyC Sports Play..

Además, la transmisión online estará disponible mediante TyC Sports Play, plataforma a la que se puede acceder desde computadoras, celulares y tablets con una cuenta vinculada a un cableoperador habilitado.

Datos del partido 

Partido: Argentina vs. Austria

Competencia: Segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026

Día: Lunes

Hora: 14.00 (Argentina)

Estadio: Dallas Stadium (Arlington, Texas) 

Temas Mundial 2026 Lionel MessiSelección Argentina de fútbolDallasLeandro ParedesRodrigo De PaulLionel ScaloniEstados UnidosNicolás Tagliafico
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