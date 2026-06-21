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Anses: conocé cuándo comienza el cronograma de pagos para jubilados en julio

Los primeros en cobrar serán quienes perciben la jubilación mínima y tienen DNI finalizado en 0. Con el incremento del 2,1%, el haber mínimo ascenderá a $411.787,67.

Anses: el mes de julio viene con aumentos para todos.
Anses: el mes de julio viene con aumentos para todos. La Nación
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES iniciará el 8 de julio en Argentina el cronograma de pagos para jubilados con un aumento de 2,1%, aplicando la actualización mensual por la movilidad jubilatoria.
  • El incremento se calcula según la inflación de mayo del INDEC. Con este ajuste, la jubilación mínima ascenderá a $411.787,67, superando los $403.317,99 que se cobraron en junio.
  • El haber total podría llegar a $481.787,67 si el Gobierno nacional oficializa el bono de $70.000, un refuerzo clave para sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará el calendario de pagos de julio el próximo 8 de julio, fecha en la que cobrarán los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en 0.

Los beneficiarios serán los primeros en recibir el aumento del 2,1%, correspondiente a la actualización por movilidad jubilatoria, calculada en base a la inflación de mayo informada por el INDEC.

¿De cuánto será la jubilación mínima en julio?

Con el incremento confirmado, la jubilación mínima pasará de $403.317,99 a $411.787,67, lo que representa una mejora de $8.469,68 respecto al haber de junio.

En caso de que el Gobierno nacional decida mantener el bono extraordinario de hasta $70.000, el ingreso total para quienes cobran la mínima alcanzaría los $481.787,67. Sin embargo, hasta el momento ese refuerzo aún no fue oficializado para el mes de julio.

Calendario de pagos ANSES para jubilados con haberes mínimos

Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo cobrarán según la terminación del DNI en las siguientes fechas:

DNI terminado en 0: 8 de julio

DNI terminado en 1: 10 de julio

DNI terminado en 2: 13 de julio

DNI terminado en 3: 14 de julio

DNI terminado en 4: 15 de julio

DNI terminado en 5: 16 de julio

DNI terminado en 6: 17 de julio

DNI terminado en 7: 20 de julio

DNI terminado en 8: 21 de julio

DNI terminado en 9: 22 de julio

Calendario para jubilados que cobran más de la mínima

Los beneficiarios cuyos haberes superan la jubilación mínima percibirán sus pagos de acuerdo con el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Fechas de pago para Pensiones No Contributivas (PNC)

La ANSES también confirmó el calendario de julio para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Aumento para jubilados: cómo se calcula

El incremento del 2,1% responde a la fórmula de movilidad actualmente vigente, que ajusta mensualmente las jubilaciones y pensiones en función del índice de inflación publicado por el INDEC.

De esta manera, los jubilados comenzarán a percibir los haberes actualizados desde el 8 de julio, cuando se ponga en marcha el cronograma de pagos correspondiente al séptimo mes del año.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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