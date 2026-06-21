Anses: conocé cuándo comienza el cronograma de pagos para jubilados en julio

Resumen para apurados
- ANSES iniciará el 8 de julio en Argentina el cronograma de pagos para jubilados con un aumento de 2,1%, aplicando la actualización mensual por la movilidad jubilatoria.
- El incremento se calcula según la inflación de mayo del INDEC. Con este ajuste, la jubilación mínima ascenderá a $411.787,67, superando los $403.317,99 que se cobraron en junio.
- El haber total podría llegar a $481.787,67 si el Gobierno nacional oficializa el bono de $70.000, un refuerzo clave para sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará el calendario de pagos de julio el próximo 8 de julio, fecha en la que cobrarán los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en 0.
Los beneficiarios serán los primeros en recibir el aumento del 2,1%, correspondiente a la actualización por movilidad jubilatoria, calculada en base a la inflación de mayo informada por el INDEC.
¿De cuánto será la jubilación mínima en julio?
Con el incremento confirmado, la jubilación mínima pasará de $403.317,99 a $411.787,67, lo que representa una mejora de $8.469,68 respecto al haber de junio.
En caso de que el Gobierno nacional decida mantener el bono extraordinario de hasta $70.000, el ingreso total para quienes cobran la mínima alcanzaría los $481.787,67. Sin embargo, hasta el momento ese refuerzo aún no fue oficializado para el mes de julio.
Calendario de pagos ANSES para jubilados con haberes mínimos
Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo cobrarán según la terminación del DNI en las siguientes fechas:
DNI terminado en 0: 8 de julio
DNI terminado en 1: 10 de julio
DNI terminado en 2: 13 de julio
DNI terminado en 3: 14 de julio
DNI terminado en 4: 15 de julio
DNI terminado en 5: 16 de julio
DNI terminado en 6: 17 de julio
DNI terminado en 7: 20 de julio
DNI terminado en 8: 21 de julio
DNI terminado en 9: 22 de julio
Calendario para jubilados que cobran más de la mínima
Los beneficiarios cuyos haberes superan la jubilación mínima percibirán sus pagos de acuerdo con el siguiente cronograma:
DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio
Fechas de pago para Pensiones No Contributivas (PNC)
La ANSES también confirmó el calendario de julio para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC):
DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio
DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio
DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio
DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio
Aumento para jubilados: cómo se calcula
El incremento del 2,1% responde a la fórmula de movilidad actualmente vigente, que ajusta mensualmente las jubilaciones y pensiones en función del índice de inflación publicado por el INDEC.
De esta manera, los jubilados comenzarán a percibir los haberes actualizados desde el 8 de julio, cuando se ponga en marcha el cronograma de pagos correspondiente al séptimo mes del año.