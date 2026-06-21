Del árabe al uzbeko: las nuevas lenguas que ganan protagonismo en el Mundial más diverso de la historia

El caso del árabe es uno de los ejemplos más claros. Según datos de la plataforma de clases particulares de idiomas online Preply, fue uno de los idiomas que más creció dentro de la plataforma durante los últimos dos años, con un aumento del 15% por encima de la tasa media de crecimiento en la plataforma. El interés por aprenderlo se vincula a una combinación de factores, entre ellos la creciente relevancia económica de Medio Oriente, el fortalecimiento de los intercambios internacionales y una mayor curiosidad por las culturas de la región.